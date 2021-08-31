Samanyolu Haber /Gündem / 10 kişiden 6'sı 'hayır' dedi /31 Ağustos 2021 10:19

10 kişiden 6'sı 'hayır' dedi

Avrasya Araştırma'nın son anketine göre, "Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesini ister misiniz? sorusuna 'Hayır' diyenlerin oranı yüzde 54.9 oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim barajıyla ilgili yaptığı son açıklama erken seçim tartışmalarını hızlandırdı… Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, 21 Ağustos’ta yaptıklarını son anketin sonuçlarını paylaştı.

Erken seçim yapılmalı mı?
  • Evet: Yüzde 58.7
  • Hayır: Yüzde 30.8
  • Kararsız: Yüzde 10.5

Yapılacak seçimde Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesini ister misiniz?
  • Evet: Yüzde 34.2
  • Hayır: Yüzde 54.9
  • Kararsız: Yüzde 10.9

Ankette en yüksek oy oranı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda hangi adaylara oy verirsiniz?
  • Meral Akşener: Yüzde 54 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46
  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 54.2 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 45.8
  • Ekrem İmamoğlu: Yüzde 59.5 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 40.5
  • Mansur Yavaş: Yüzde 58.1 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.9

Parti ve parti başkanlarının ismi söylenmeden açık uçlu olarak “Hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusu sorulduğunda seçmenlerin oy verecekleri partiler (kararsızlar dağıtıldıktan sonra):

  • AKP: Yüzde 29.1
  • CHP: Yüzde 27.2
  • İYİ Parti: Yüzde 13.8
  • HDP: Yüzde 9.8
  • MHP: Yüzde 7.3
  • DEVA: Yüzde 4.7
  • Gelecek: Yüzde 2.2
  • Saadet: Yüzde 1.6
  • DP: Yüzde 1.1
  • TİP: Yüzde 1
  • Memleket: Yüzde 0.9
  • Diğer: Yüzde 1.3
Parti ve parti başkanlarının isimleri kişilere söylendikten sonra seçmenlerin oy verecekleri partiler (kararsızlar dağıtıldıktan sonra):

  • AKP: Yüzde 28.3
  • CHP: Yüzde 26.6
  • İYİ Parti: Yüzde 14.1
  • HDP: Yüzde 9.6
  • MHP: Yüzde 7.1
  • DEVA: Yüzde 5.8
  • Gelecek: Yüzde 2.7
  • Saadet: Yüzde 1.3
  • DP: Yüzde 1.1
  • TİP: Yüzde 1
  • Memleket: Yüzde 1.3
  • Diğer: Yüzde 1.1
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