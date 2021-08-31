10 kişiden 6'sı 'hayır' dedi

Evet: Yüzde 58.7

Hayır: Yüzde 30.8

Kararsız: Yüzde 10.5





Evet: Yüzde 34.2

Hayır: Yüzde 54.9

Kararsız: Yüzde 10.9

Meral Akşener: Yüzde 54 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 54.2 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 45.8

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 59.5 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 40.5

Mansur Yavaş: Yüzde 58.1 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.9

AKP: Yüzde 29.1

CHP: Yüzde 27.2

İYİ Parti: Yüzde 13.8

HDP: Yüzde 9.8

MHP: Yüzde 7.3

DEVA: Yüzde 4.7

Gelecek: Yüzde 2.2

Saadet: Yüzde 1.6

DP: Yüzde 1.1

TİP: Yüzde 1

Memleket: Yüzde 0.9

Diğer: Yüzde 1.3

AKP: Yüzde 28.3

CHP: Yüzde 26.6

İYİ Parti: Yüzde 14.1

HDP: Yüzde 9.6

MHP: Yüzde 7.1

DEVA: Yüzde 5.8

Gelecek: Yüzde 2.7

Saadet: Yüzde 1.3

DP: Yüzde 1.1

TİP: Yüzde 1

Memleket: Yüzde 1.3

Diğer: Yüzde 1.1

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim barajıyla ilgili yaptığı son açıklama erken seçim tartışmalarını hızlandırdı… Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, 21 Ağustos’ta yaptıklarını son anketin sonuçlarını paylaştı.Ankette en yüksek oy oranı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çıktı.