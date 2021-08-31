10 kişiden 6'sı 'hayır' dedi

Erken seçim yapılmalı mı?
- Evet: Yüzde 58.7
- Hayır: Yüzde 30.8
- Kararsız: Yüzde 10.5
Yapılacak seçimde Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesini ister misiniz?
- Evet: Yüzde 34.2
- Hayır: Yüzde 54.9
- Kararsız: Yüzde 10.9
Ankette en yüksek oy oranı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çıktı.
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda hangi adaylara oy verirsiniz?
- Meral Akşener: Yüzde 54 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 54.2 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 45.8
- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 59.5 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 40.5
- Mansur Yavaş: Yüzde 58.1 / Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.9
Parti ve parti başkanlarının ismi söylenmeden açık uçlu olarak “Hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusu sorulduğunda seçmenlerin oy verecekleri partiler (kararsızlar dağıtıldıktan sonra):
- AKP: Yüzde 29.1
- CHP: Yüzde 27.2
- İYİ Parti: Yüzde 13.8
- HDP: Yüzde 9.8
- MHP: Yüzde 7.3
- DEVA: Yüzde 4.7
- Gelecek: Yüzde 2.2
- Saadet: Yüzde 1.6
- DP: Yüzde 1.1
- TİP: Yüzde 1
- Memleket: Yüzde 0.9
- Diğer: Yüzde 1.3
- AKP: Yüzde 28.3
- CHP: Yüzde 26.6
- İYİ Parti: Yüzde 14.1
- HDP: Yüzde 9.6
- MHP: Yüzde 7.1
- DEVA: Yüzde 5.8
- Gelecek: Yüzde 2.7
- Saadet: Yüzde 1.3
- DP: Yüzde 1.1
- TİP: Yüzde 1
- Memleket: Yüzde 1.3
- Diğer: Yüzde 1.1