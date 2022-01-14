Samanyolu Haber /Spor / 10 kişinin testi pozitif çıkınca maç ertelendi /14 Ocak 2022 22:23

10 kişinin testi pozitif çıkınca maç ertelendi

6 sporcu, 4 teknik ve idari ekip çalışanının Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması sonrasında Fenerbahçe Safiport - Çankaya Üniversitesi kadın basketbol maçının ertelendiği belirtildi.

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Fenerbahçe Safiport'ta 10 kişide koronavirüs tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada 6 sporcu, 4 teknik ve idari ekip çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı.

Vakalar nedeniyle sarı-kırmızılıların ligde oynayacağı Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Toplamda altı oyuncumuz ile dört teknik ve idari ekip çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Test sonuçları pozitif olan oyuncularımız ile teknik ve idari ekip  çalışanlarımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.

15 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanması planlanan Çankaya Üniversitesi - Fenerbahçe Safiport Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. hafta karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.
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