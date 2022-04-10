Samanyolu Haber /Gündem / 10 kuruştan 20 liraya /10 Nisan 2022 21:27

10 kuruştan 20 liraya

Yükselen enflasyon, döviz kurlarındaki durum ve bazen de tarımsal etkenler nedeniyle artan maliyetler tüketiciye zam olarak yansımaya devam ediyor. Zirai don olayının yaşandığı Adana'daki Karataş Ovası'na giden CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Bu sene üretici 10 kuruşa satamadı limonu ama seneye bulabilirseniz limonu belki 20 liraya veya üzerinde alacaksınız." ifadelerini kullandı.

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Zirai don afetinin vurduğu Adana'daki Karataş Ovası’nda yaşanan limon üretimi sıkıntısına dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Bu sene üretici 10 kuruşa satamadı limonu ama seneye bulabilirseniz limonu belki 20 liraya veya üzerinde alacaksınız." ifadelerini kullandı.

Evrensel'de yer alan habere göre Adana'daki Karataş Ovası’nda mart ayında yaşanan zirai don afetinin vurduğu, yaprakları sararıp solarak dökülmeye başlayan ve kurumaya yüz tutan limon bahçelerine giden CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, üreticilerin feryadına kulak verdi, taleplerini dinledi. Zirai don afetinin mağdur ettiği sert çekirdekli meyve ve narenciye bahçelerinde yaşanan dramatik tabloyu yerinde inceleyen Barut, bugüne dek zararları karşılanmayan ve destek verilmeyen üreticilere sahip çıkılmasını istedi.

"BU SENE 10 KURUŞA SATILMADI, SENEYE 20 LİRA OLUR"

Artan üretim maliyetlerinin mağdur ettiği limon üreticisinin bu sene ürünlerinin dalında kaldığını, 10 kuruşa limonu satamadığını anımsatan Ayhan Barut, şöyle devam etti:

“Zaten üretici bu sene limonunu 10 kuruşa satamadı, dalında bıraktı. Daldaki limonu temizlemek için üstüne ekstra işçilik parası ödeyerek ağaçları boşalttı. Ancak görünen tablo önümüzdeki sene bu ağaçlar meyve vermeyecek. Bu üreticilerin zararları karşılanmalı. Tarımda tehlike çanları çalışıyor. Bu sene üretici 10 kuruşa satamadı limonu ama seneye bulabilirseniz limonu belki 20 liraya veya üzerinde alacaksınız. Şimdiden uyarıyoruz, demedi demeyin.
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