10 milyar liralık vurgunda tutuklanmıştı: Ünlü oyuncunun, çete içindeki rolü belli oldu

Onbinlerce mağdurun olduğu öğrenilen olayla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 yıl boyunca gizli soruşturma yürüttü. Polis elde ettiği deliller neticesinde “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet, Vergi Usul Kanuna Muhalefet” suçlarını işlediği iddia edilen örgütü çökertmek için harekete geçti.





Mağdurların hukuki yoldan kendilerine sıkıntı oluşturmaması için 21 farklı şirket kurduran suç örgütü lideri Orhan Karaderili, operasyonda İstanbul Suadiye'deki ultra lüks villasında yakalandı. Karaderili'nin paravan şirketleri ise yakın arkadaşları, abisi, eniştesi, kayınçosu gibi kişilere kurdurduğu öğrenildi. Bu paravan şirketlerle Yalova'nın Termal, Kütahya'nın Emet, Aydın'ın- Kuşadası ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde hisseli tapuları usulsüz bir şekilde bölerek tatil yapma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.





Firma bir devre mülkü önce 100 hisseye böldüğü, bu böldüğü yüz hisseden birini kendine sakladığı öğrenildi. Kendine sakladığı hisseyi de 100 bölen firma yine aynı şekilde 99 hisseyi sattığı ve yüzde 1 hisseyi kendine bıraktığı öğrenildi. Firmanı bu şekilde defalarca usulsüz şekilde onbinlerce kişiye satış yaptığı öğrenildi.





Mağdurları internet, telefon, SMS gibi yollarla "bedava tatil kazandınız" diyerek Termal ilçesindeki Terma City Otel'de ağırlayan suç örgütünün pazarlama direktörünün ise ünlü oyuncu Yusuf Atala olduğu ve “line manager” olarak adlandırıldığı öğrenildi. Orhan Kardereli'nin eniştesi olduğu öğrenilen Atala'nın örgütte kilit isimler arasında yer aldığı bildirildi.





Yalova merkezli Adana, Aydın, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı düzenlenen ve 11 kişinin tutuklandığı devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda çetenin 8-10 milyar değerinde haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.Örgüt liderliğini Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karadereli'nin yaptığı iddia edilen yapıda, tutuklular arasında yer alan ünlü oyuncu Yusuf Atala'nın, “line manager” olarak adlandırıldığı ve yapının pazarlama ekiplerinin başı olduğu öğrenildi. Öte yandan örgütün şikayet sitelerine para vererek şikayetleri sildirdiği de öğrenildi.Edinilen bilgilere göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerine gelen yüzlerce şikayetin üzerine harekete geçti.8-10 milyar lira civarında usulsüz mal varlığı edindikleri değerlendirilen suç örgütünün vatandaşları haftada ortalama 4,5 milyon lira dolandırdığı tahmin ediliyor. Zanlıların satışların yapıldığı salonlara sahte alıcı ailelerin yerleştirdiği ve mağdurlara da psikolojik baskı yaptığı öğrenildi. Satış masalarında ise mağdurların yaşam, görüş ve giyim tarzlarına uygun personeller belirlenerek ikna edildiği ileri sürüldü. Şüphelilerin ailelere “ap”, tanıtım uzmanlarına rap ve sözleşme hazırlayanlara da “admin” kodları kullandıkları öğrenildi. Öte yandan şikayet sitelerinde çok sayıda haklarında olumsuz şikayetler yapılan firmanın bunları ilgili sitelerin sahiplerine ulaşılarak sildirdiği öğrenildi. Şikayetleri silen sitelere de para ödemeleri yapıldığı bildirildi.