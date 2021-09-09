10 milyon ilan var, çalışacak eleman yok

Bakanlığın aylık olarak yayımladığı İş İlanları ve İşgücü Devir Hızı Anketi ayrıca, işlerinden gönüllü olarak ayrılan çalışanların sayısının düzenli bir şekilde arttığını gösteriyor. Bu durumun da, işgücü piyasasına güvenin bir işareti olduğu yorumu yapılıyor.



İstihdam talebinin bir ölçüsü olan iş ilanları Temmuz ayının son gününde 749 bin artarak 10,9 milyona yükseldi. Bu rakam, verilerin yayınlanmaya başladığı 2000 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek düzey. İş açıklarındaki büyük artışta, sağlık hizmetleri ve sosyal yardımlar, maliye ve sigorta, konaklama ve gıda hizmetleri alanları öncü konumda yer alıyor.



İş ilanları ABD’nin Kuzeydoğu, Güney, Ortabatı ve Batı bölgelerinde artış gösterdi. İlanların açılma oranı Haziran ayında yüzde 6,5’ten yüzde 6,9’lık rekor düzeye çıktı ve bu artış özellikle 50 ila 249 çalışana sahip orta ölçekli işletmelerden kaynaklandı. 5 bin ve üzeri çalışana sahip büyük işletmelerde ise oran düştü.



İşe alımlar 160 bin düşerek 6 milyon 700 bine indi. Bunda perakende satış, dayanıklı mal imalatı ve eğitim hizmetlerindeki düşüşler rol oynadı. Eyalet ve yerel hükümetlerde eğitim alanında işe alımlar arttı. Aynı şekilde federal hükümet istihdamında da artış yaşandı. İşe alım oranı Haziran ayında yüzde 4,7’den yüzde 4,5’e düştü. Bu oran 5 bin ve üzeri çalışana sahip büyük işletmelerde de düştü.



Çalışma Bakanlığı’nın bu raporu, geçen Cuma günü yayınlanan ve tarım dışı istihdamda derin düşüşü gösteren verilerin ertesinde geldi. Hükümetin geçen hafta açıkladığı rapora göre, Temmuz ayında 1,053 milyonluk artışın yaşandığı tarım dışı istihdam geçen ay 235 bin arttı. Ekonomistler söz konusu dönem için 728 bin yeni iş bekliyordu.



Başkan Joe Biden raporun açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, beklenenden daha düşük gelen istihdam artışından COVID-19 virüsünün artan Delta varyantını sorumlu tutmuş ancak ekonominin “dayanıklı ve güçlü” olduğunu söylemişti.



Corona virüsü pandemisi ABD’de istihdam piyasası dinamiklerini alt üst etti. 8 milyon 400 bin kişinin resmen işsiz statüsünde olmasına rağmen ülkede çalışan bulmada kıtlık yaşanıyor.



Uygun ücrette çocuk bakımı imkanı sunulmaması, Corona virüsüne yakalanma korkusu, federal hükümetin sağladığı cömert nitelikte işsizlik yardımları, pandemiyle alakalı emeklilikler ve kariyer değişiklikleri gibi unsurlar bu durumun oluşmasına yol açan faktörler arasında görülüyor.



İstihdam piyasasındaki mevcut zor durumun, devletin sağladığı işsizlik yardımlarının Pazartesi günü süresinin dolmasıyla birlikte Eylül ayından itibaren yumuşamaya başlaması bekleniyor. Ülkede okullar da açıldı ve birçok okul bölgesi yüz yüze eğitim imkanı sunuyor.



Bununla birlikte, özellikle Delta varyantının etkisiyle ülkede artan Corona virüsü vakalarının bazı kişileri iş hayatına dönmekten caydırabileceği ihtimaline de dikkat çekiliyor.



Çalışma Bakanlığı’nın raporu ayrıca, 107 bin kişinin Temmuz ayında işlerini gönüllü olarak terkettiğini gösterdi ve böylece toplam rakam 4 milyona yükseldi. Bu, toptan satışlar ve eyalet ile yerel hükümet eğitim alanlarındaki artışı yansıtıyor. Ulaştırma, büyük mağazacılık, kamu hizmetleri ve federal hükümet kategorilerinde işlerini terkedenlerin sayısındaysa düşüşler oldu.



İş bırakma oranı yüzde 2,7 oranında sabit kaldı. Bu, siyasetçiler ve ekonomistlerce normalde istihdam piyasasına olan güvenin bir ölçüsü olarak görülüyor.



İşten çıkarma ve tasfiyelerin sayısı da 105 bin artarak 1,5 milyona yükseldi.