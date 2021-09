'10 milyon skandalı'nı unutturdu, eleştirenlere hakaret davaları yağdırıyor

Sedat Peker, HaberTürk eski spikeri Veyis Ateş’in kara para aklama ve rüşvet suçlamalarıyla yüzünden Türkiye’den kaçan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediğini açıklamıştı. Peker, Süleyman Soylu ile Ateş’in arasındaki ilişkiyi dair bir çok iddiada da bulundu.







SES KAYDINI DOĞRULADI





Mesai arkadaşları Fatih Altaylı ve Sevilay Yükselir, Veyis Ateş ait bir ses kaydının söz konusu iddiaları doğruladığını kabul etti.





İddiaların ardından Halk Tv’ye çıkan Veyis Ateş, canlı yayında malvarlığını açıklayacağını söyledi. Sözünün üzerinden 3 ay geçmesine rağmen Ateş, malvarlığını açıklamadı. Tüm bu gelişmelere rağmen Veyis Ateş savcılık tarafından ifadeye çağrılmadı.





Ateş’i ifadeye çağırmayan savcılar, kirli ilişkileri eleştiren gazetecilere acımadı. Veyis Ateş hakkında ortaya atılan iddiaları eleştiren Barış Yarkadaş, Ateş’in şikayeti üzerine ifadeye çağırıldığını duyurdu.





Sosyal medya hesabından açıklama yapana Yarkadaş, “Korkusuz Gazetesi ve KRT TV’de yaptığım yorumlardan dolayı beni savcılığa şikayet etmiş. Cuma günü avukatım Acar Yiğit‘le birlikte ifade vermeye gideceğim. İlginç zamanlardan geçiyoruz. İfade vermek yine bizim payımıza düştü” dedi.





SAÇMA BİR MESAJ YAZDI, NE DEDİĞİ ANLAŞILAMADI





Bu arada uzun süren sessizliğini bozan Veyis Ateş dün sosyal medya hesabından hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Ateş paylaşımlarında birilerine gözdağı verdi. Ateş mesajında şu ifadeleri kullandı: “Şu fânî hayatta başıma gelen iyi/kötü her şeye karşı şık durmaya gayret ettim; ucuzlaşmamaya, müptezelleşmemeye… Akıl ve beden sağlığım elverdikçe buna özen göstermeye dikkat edeceğim. ‘Biz bu mahallede kırk kişiyiz, hepimiz birbirimiz biliriz.’ Kimler kimlerle, neler neler..! Şimdilik off the record..! Ama siz yine de bekleyedurun, bir gün belki…”