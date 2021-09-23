Samanyolu Haber /Gündem / '10 milyon skandalı'nı unutturdu, eleştirenlere hakaret davaları yağdırıyor /23 Eylül 2021 09:46

'10 milyon skandalı'nı unutturdu, eleştirenlere hakaret davaları yağdırıyor

Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro rüşvet istediğinin ortaya çıkmasının ardından HaberTürk’ten ayrılmak zorunda kalan Veyis Ateş, kendisini eleştiren Barış Yarkadaş hakkında şikayette bulundu.

SHABER3.COM

Sedat Peker, HaberTürk eski spikeri Veyis Ateş’in kara para aklama ve rüşvet suçlamalarıyla yüzünden Türkiye’den kaçan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediğini açıklamıştı. Peker, Süleyman Soylu ile Ateş’in arasındaki ilişkiyi dair bir çok iddiada da bulundu.

SES KAYDINI DOĞRULADI

Mesai arkadaşları Fatih Altaylı ve Sevilay Yükselir, Veyis Ateş ait bir ses kaydının söz konusu iddiaları doğruladığını kabul etti.

İddiaların ardından Halk Tv’ye çıkan Veyis Ateş, canlı yayında malvarlığını açıklayacağını söyledi. Sözünün üzerinden 3 ay geçmesine rağmen Ateş, malvarlığını açıklamadı. Tüm bu gelişmelere rağmen Veyis Ateş savcılık tarafından ifadeye çağrılmadı.

Ateş’i ifadeye çağırmayan savcılar, kirli ilişkileri eleştiren gazetecilere acımadı. Veyis Ateş hakkında ortaya atılan iddiaları eleştiren Barış Yarkadaş, Ateş’in şikayeti üzerine ifadeye çağırıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapana Yarkadaş, “Korkusuz Gazetesi ve KRT TV’de yaptığım yorumlardan dolayı beni savcılığa şikayet etmiş. Cuma günü avukatım Acar Yiğit‘le birlikte ifade vermeye gideceğim. İlginç zamanlardan geçiyoruz. İfade vermek yine bizim payımıza düştü” dedi.

SAÇMA BİR MESAJ YAZDI, NE DEDİĞİ ANLAŞILAMADI

Bu arada uzun süren sessizliğini bozan Veyis Ateş dün sosyal medya hesabından hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Ateş paylaşımlarında birilerine gözdağı verdi. Ateş mesajında şu ifadeleri kullandı: “Şu fânî hayatta başıma gelen iyi/kötü her şeye karşı şık durmaya gayret ettim; ucuzlaşmamaya, müptezelleşmemeye… Akıl ve beden sağlığım elverdikçe buna özen göstermeye dikkat edeceğim. ‘Biz bu mahallede kırk kişiyiz, hepimiz birbirimiz biliriz.’ Kimler kimlerle, neler neler..! Şimdilik off the record..! Ama siz yine de bekleyedurun, bir gün belki…”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber '10 milyon skandalı'nı unutturdu, eleştirenlere hakaret... Sonraki Haber >>

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!

Demir sopalarla bayıltana kadar dövüp, ailemle tehdit ettiler

Demir sopalarla bayıltana kadar dövüp, ailemle tehdit ettiler

İşkence mağduru yaşadıklarını anlattı

İşkence mağduru yaşadıklarını anlattı

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:17:29