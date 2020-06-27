Kritik eşiği de aştı!

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 10 milyonu geçti.





Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Covid-19'a yakalananların sayısı 10 milyon 51'e ulaştı.





Koronavirüs vak'alarının en fazla görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2 milyon 577 bin 368 kişi Covid-19'a yakalandı.





AMERİKA'YI BREZİLYA TAKİP EDİYOR





ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (1 milyon 284 bin 214), Rusya (627 bin 646), Hindistan (529 bin 331), İngiltere (310 bin 250), İspanya (295 bin 549), Peru (272 bin 364), Şili (267 bin 766), İtalya (240 bin 136), İran (220 bin 180) ve Meksika (208 bin 392) oldu.





Türkiye'deki vak'a sayısı ise 195 bin 883'e ulaştı.





12 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 498 bin 950 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19'a yakalanan 5 milyon 414 bin 646 kişi iyileşti, halen 4 milyon 86 bin 453 hasta tedavi görüyor.





VAK'A SAYISININ 50 BİNİ AŞAN DİĞER ÜLKELER:







Pakistan: 198 bin 883

Almanya: 194 bin 527

Suudi Arabistan: 178 bin 504

Fransa: 162 bin 936

Bangladeş: 133 bin 978

Güney Afrika: 124 bin 590

Kanada: 102 bin 954

Katar: 93 bin 663

Kolombiya: 84 bin 442

Çin: 83 bin 483

İsveç: 65 bin 137

Mısır: 62 bin 755

Belçika: 61 bin 209

Belarus: 61 bin 95

Arjantin: 55 bin 343

Ekvador: 53 bin 856

Endonezya: 52 bin 812

Hollanda: 50 bin 74