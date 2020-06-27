Kritik eşiği de aştı!

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 10 milyonu geçti.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Covid-19'a yakalananların sayısı 10 milyon 51'e ulaştı.
Koronavirüs vak'alarının en fazla görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2 milyon 577 bin 368 kişi Covid-19'a yakalandı.
AMERİKA'YI BREZİLYA TAKİP EDİYOR
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (1 milyon 284 bin 214), Rusya (627 bin 646), Hindistan (529 bin 331), İngiltere (310 bin 250), İspanya (295 bin 549), Peru (272 bin 364), Şili (267 bin 766), İtalya (240 bin 136), İran (220 bin 180) ve Meksika (208 bin 392) oldu.
Türkiye'deki vak'a sayısı ise 195 bin 883'e ulaştı.
12 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 498 bin 950 kişi hayatını kaybetti.
Covid-19'a yakalanan 5 milyon 414 bin 646 kişi iyileşti, halen 4 milyon 86 bin 453 hasta tedavi görüyor.
VAK'A SAYISININ 50 BİNİ AŞAN DİĞER ÜLKELER:
Pakistan: 198 bin 883
Almanya: 194 bin 527
Suudi Arabistan: 178 bin 504
Fransa: 162 bin 936
Bangladeş: 133 bin 978
Güney Afrika: 124 bin 590
Kanada: 102 bin 954
Katar: 93 bin 663
Kolombiya: 84 bin 442
Çin: 83 bin 483
İsveç: 65 bin 137
Mısır: 62 bin 755
Belçika: 61 bin 209
Belarus: 61 bin 95
Arjantin: 55 bin 343
Ekvador: 53 bin 856
Endonezya: 52 bin 812
Hollanda: 50 bin 74