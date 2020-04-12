"10 Nisan akşamı baz alındığında salgın 25 Nisan gibi pik yapabilir"

Koronavirüs teşhisi konulan ve evinde karantina altında bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı, sokağa çıkma yasağının yaklaşık 2 saat önce duyurulmasının ardından insanların sokağa döküldüğü 10 Nisan akşamınını baz alarak, "1 hafta sonrasından başlayarak ciddi vakalar yaşanacağını düşünüyorum. 25 Nisan gibi pik yapacağını düşünmek mantıksız olmaz" açıklamasını yaptı.





T24'te yer alan habere göre yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan ve evinde karantina altında bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Faruk Yağcı, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında yaşadıklarını ve Koronavirüsle ilgili bilgilerini paylaştı.





NTV'nin aktardığına göre; Koronavirüs nedeniyle evinde karantina altında olduğunu belirten Yağcı, “Tedavim şu anda iyi gidiyor. Korona hastası ve takipleri biraz daha değişti. Bu bir süre sonra ‘Adam ayakta yürüyorsa yolla evine kardeşim’ şeklinde olacak gibi geliyor" dedi.













"Virüsü kişiden kişiye atlayamayacak duruma getirmemiz gerekir"





Durumu hakkında da bilgi veren Yağcı, “Zaman zaman öksürüklerim devam ediyor. Genel durumum şu anda iyi. Bizim bu virüse karşı bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Ben bugün 5. günündeyim. Benim gibi insanların sayısı arttıkça bulaş sayısı da azalıyor. Virüsü kişiden kişiye atlayamayacak duruma getirmemiz gerekir" dedi.





Türkiye'de ölüm oranlarının vaka sayısına göre düşük olduğunu, yüzde 2'lerde seyrettiğini kaydeden Yağcı, "Bu beni rahatlatıyor. Bu bizim belli miktar bağışıklığa sahip olduğumuzu gösteriyor. Hastalığı vakaların yüzde 70'i hafif geçiriyor. Yüzde 5-10 hiç belirti göstermeden atlatıyor. Yüzde 20 ciddi belirtiler ile geçiriyor” şeklinde konuştu.





"Bu virüs Ramazan Bayramı ile gündemimizden çıkar diye düşünüyorum''





Vaka sayısının mutlaka pik yapacağını belirten Dr. Yağcı, sözlerine şöyle devam etti:





“Bizim ihtiyarlarımızın yaş ortalaması düşük. Bizim ihtiyarlarımızda sigara, alkol olmayınca daha çabuk iyileşiyor. 45 yaşında hızlı bir şekilde yoğun bakıma giren var. Bu virüs bizim ülkede daha iyi davranıyor. Umarım bu virüs Ramazan Bayramı ile gündemimizden çıkar diye düşünüyorum. Herkes mutlaka evinde bir derece bulundursunlar. Kendilerinde bir şey hissederlerse önce ateşlerini ölçsünler.





Ben ateşimi ölçtüğümde 38 derece olduğunu gördüm, hafif de boğazımda gıcık vardı. Sonra Korona tanısı konuldu. Şu anda bir şeyim yok. Vakanın konulmasında göğüs tomografisi çok önemlidir."