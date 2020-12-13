Samanyolu Haber /Gündem / 10 öğrenciden 4’ü EBA’yı yetersiz buldu: Yeni konuları öğrenemiyoruz /13 Aralık 2020 15:24

10 öğrenciden 4’ü EBA’yı yetersiz buldu: Yeni konuları öğrenemiyoruz

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasında düzenlediği anketin sonuçları uzaktan eğitim sistemi EBA’nın yetersizliğini ortaya koydu. Rapora göre öğrencilerin yüzde 38’i EBA’nın ders içeriklerini yetersiz buluyor. Öğrencilerin yüzde 62’si uzaktan eğitimin gelecek yıl devam etmemesini istedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi döneminde EBA ile verilen uzaktan eğitimi 10 öğrenciden 4’ünün yetersiz bulduğu ortaya çıktı. Öğrencilerin yüzde 62’si ‘uzaktan eğitim seneye devam etmemeli’ cevabı verdi.

Birgün’ün haberine göre MEB’in ‘Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim’ başlıklı çalışmasına 41 bin 430 öğrenci, 25 bin 667 öğretmen, 2 bin 197 okul yöneticisi ve 24 bin 489 veli olmak üzere toplamda 93 bin 783 kişi katıldı. Çalışmayla ilgili hazırlanan raporda, öğrencilerin yüzde 49’nun ders videolarını televizyon ve telefondan takip ettiği belirtildi. Öğrencilerin yüzde 58’i yeni konuları ders anlatım videolarından öğrenemediklerini kaydetti.

Araştırmayla ilgili raporda şu sonuçlar dikkat çekti:

EBA, TELEVİZYON VE TELEFONDAN İZLENİYOR
- Öğrencilerin ise yüzde 38’i EBA ders içeriklerini yeterli bulmuyor.

- Öğrencilerin yüzde 49’u ders videolarını televizyon ve telefondan takip ediyor.

- Öğrencilerin yüzde 32’si “Ders anlatım videoları yeni şeyler öğrenmeme yardımcı oluyor” görüşüne katılmadıklarını belirtti.

- Videoları takip eden öğrencilerin yüzde 58’i yeni konuları ders anlatım videolarından öğrenemediklerini ifade etti.

- Ders anlatım videolarını anlaşılır bulmadığını belirten öğrenci oranı yüzde 37.

- Öğrencilerin yüzde 62’si “Uzaktan eğitim seneye devam etmemelidir” dedi.

- Öğretmenlerin yüzde 77’si süreç öncesinde canlı ders sunumuna ilişkin eğitim almadıklarını belirtti.

ÖĞRETMENLER: YENİ KONULARI ANLATAMIYORUZ
- Türk dili ve edebiyatı, biyoloji, matematik, kimya, fizik, Fransızca, görsel sanatlar, Almanca, İngilizce ile müzik branşlarında öğretmenlerin yüzde 50’sinden fazlası canlı derslerde yeni konuları anlatmakta güçlük çektiklerini aktardı.
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