Samanyolu Haber /Ekonomi / 10 seçmenden yedisi TÜİK'in enflasyon palavrasına inanmıyor /09 Mayıs 2022 09:52

10 seçmenden yedisi TÜİK'in enflasyon palavrasına inanmıyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her 10 seçmenden yedisi Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine inanmıyor.

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TÜİK’e göre nisanda yıllık enflasyon yüzde 69,97’yi bulurken bağımsız araştırmacılara göre oran yüzde 156,86. Bu oranla Türkiye enflasyonu en yüksek altıncı ülkesi; Avrupa’da ise birinci.


Araştırma verilerini şirketin kurucusu Özer Sencar, Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre seçmene TÜİK’in martta açıkladığı resmi enflasyona inanıp inanmadıkları soruldu. Sadece yüzde 22,5 “İnanıyorum” derken yüzde 72,9 “İnanmıyorum, daha fazla” dedi.

AKP seçmeninin yüzde 58,1’i ‘inandığını’, yüzde 32,6’sı oranın ‘daha fazla’ olduğunu söyledi. Yüzde 50,6’yla MHP seçmeninin yarısı ‘inanmadığını’ söylerken yüzde 46,2 “İnanıyorum” dedi.

Resmi verilere güvensizlik CHP, İYİ Parti ve HDP seçmeninde yüzde 100’e yakın.

Kurum martta yıllık resmi enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Rakam bağımsız araştırma kurumlarınca ise yüzde 150’ye yakın olarak hesaplanmıştı.


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