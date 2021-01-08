10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

SAMANYOLUHABER- Niğde’nin Bağlama kasabasında çiftçi Burhan Battal, 10 senedir oy verdiği Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kendilerini mağdur ettiğini belirterek, “AKP'nin bir numaralı adamıyım ben. 10 senedir burada oy veriyorum, bütün millete rezil oldum ya! Battım arkadaş ya!” diye veryansın etti.







AKP milletvekillerinin çiftçiyi umursamadığını, makamlarından dışarı çıkmadığını belirten Battal, patatesi 50 kuruştan bile satamadıklarını ifade etti.





Çiftçi Burhan Battal, "Battık ya, vallahi battık. AKP'nin bir numaralı adamıyım ben." dedi.





Battal şu ifadeleri kullandı: “Buradan bedavaya çal malı götür İstanbul’a, 50 kuruş maliyeti var. Bizim burada maliyetimiz zaten 1 lira, İstanbul’a götürüyorsun, İstanbul’da satışlar 1 lira. Burada çiftçinin hâli perişan. Ben 10 senedir burada battım arkadaş ya. Bir tane patatesimiz para etmedi."





"10 SENEDİR OY VERİYORUM, REZİL OLDUM YA!"





Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çiftçinin hâlinden anlamadığını belirten Battal, "Tarım Bakanı bu işi bıraksın arkadaş. Battık ya, vallahi battık. AKP'nin bir numaralı adamıyım ben. 10 senedir burada oy veriyorum, bütün millete rezil oldum. Sayın Cumhurbaşkanı bizim sesimizi duy. Vallahi battık, billahi battık.” dedi.