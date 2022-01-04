Samanyolu Haber /Gündem / "10 TL olursa şaşırmayın" /04 Ocak 2022 22:18

"10 TL olursa şaşırmayın"

KRT TV ekranlarında yayınlanan Şimdiki Zaman programı yoruncularından eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, artan girdi maliyetlerini ifade ederek ekmeğin fiyatının yakın bir zamanda 10 TL olabileceği tahmninide bulundu.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre gazeteci Barış Yarkadaş, KRT TV ekranlarında yayınlanan Şimdiki Zaman programında gıda ürünlerinin fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yarkadaş, 2021 yılında sıvı yağa, yumurtaya ve ekmeğe yapılan fahiş zamları hatırlatarak ekmek fiyatlarının daha da zamlanacağını belirtti. Yarkadaş, açıklamasının devamında ise ekmek fiyatları hakkında değerlendirmede bulunurak "10 TL olursa şaşırmayın" dedi.

MALİYETLERİ SIRALADI

Yarkadaş'ın sözleri şu şekilde:

Arkadan bir ekmek zammı geliyor. 2022'nin Şubat - Mart'ında 6 TL olur ama Mart'ın sonrasında 7 - 8 - 9 - 10 TL diye gider.

Peynir var, margarin var ama alamıyorsan kıtlık var demektir. Alamıyorum işte. Sadece sıvı yağa 2021 yılında yüzde 80 zam gelmiş, yumurtaya yüzde 117, ekmeğe yüzde 70 oranında zam gelmiş. Ekmek daha da pahalanacak. Buğday yetmiyor. 2022 yılında Türkiye'nin 62 ilinde kuraklık öngörülüyor. Buğday rekoltemiz geçen yıl 17 milyon tondu, bu sene 11 milyon tona düşmesi bekleniyor. Senin Türkiye'de sadece ekmek üretebilmek için 20 milyon ton buğday hasadına ihtiyacın var. 11 milyon tona düştüğünde yurt dışından alacağız. Sanayicinin, fırıncının, bakkalın maliyetini eklediğinizde, ekmek 10 TL olursa şaşırmayın.
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