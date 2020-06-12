10 trilyon dolar gitti!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dünya ekonomisini eşi görülmemiş bir krizle karşı karşıya bıraktı.





Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, salgınının dar gelirlileri daha da yoksul hâle getireceğini belirterek, "Yeni tahminler, dünya çapında 100 milyona yakın kişinin aşırı yoksulluğa düşebileceğini ve son 3 yılda yoksulluğun azaltılmasına yönelik elde edilen tüm kazanımları silebileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.





Georgieva, küresel ekonomi ve kapsayıcı ekonomik toparlanmaya dair bir blog yazısı kaleme aldı.





Korona Krizi'nin en savunmasız kesimleri daha çok etkilediğini belirten Georgieva, "Bu felaket, gelir eşitsizliğinde önemli bir artışa sebep olabilir." değerlendirmesinde bulundu.





DÜŞÜK GELİRLİ AİLELERİN SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA





Hükûmetlerin daha kapsayıcı bir ekonomik toparlanmayı teşvik etmek için ellerinden gelen her şeyi yapması gerektiğini vurgulayan Georgieva düşük gelirli hane halklarının virüs sebebiyle daha büyük sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğunu aktardı.







Georgieva, bu kesimin işsizliğin yükünü taşıdığını belirterek, uzaktan eğitimden faydalanma ihtimalinin daha az olduğunu kaydetti.





Dünya genelinde hükûmetlerin olağanüstü politika önlemleri aldığına işaret eden Georgieva, "Küresel olarak bu zamana kadar uygulanan mali eylemlerin tutarı 10 trilyon dolar. Ancak krizin ciddiyeti göz önüne alındığında önemli ilave çabalar gerekli." değerlendirmesinde bulundu.





ÜÇ KONUYA ÖNCELİK VERİLMELİ





Georgieva, eşitsizliklerdeki kalıcı artışların önüne geçilmesi için fırsatlara erişimin her zamankinden kritik olduğunu vurguladı.





Üç önceliğe değinen Georgieva, mali teşviklerin akıllıca kullanılması, yeni neslin eğitimle güçlendirilmesi ve finansal teknolojilerin gücünden yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.