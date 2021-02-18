Samanyolu Haber /Dünya / 10 ülke bütün aşıların %75'ini aldı, 130 ülkeye tek doz bile gitmedi! /18 Şubat 2021 12:08

10 ülke bütün aşıların %75'ini aldı, 130 ülkeye tek doz bile gitmedi!

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "10 ülke dünyadaki koronavirüs aşılarının yüzde 75'ini alırken 130 ülkeye bir doz aşı bile gitmedi" diyerek aşı adaletsizliğine tepki gösterdi.

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Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısındaki açıklamasında "inanılmaz derecede dengesiz ve adaletsiz" dediği bu durumun düzeltilmesi ve dünyadaki herkesin bir an önce aşılanması için küresel eylem çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri, "Bu kritik dönemde aşı adaleti küresel toplumun karşı karşıya olduğu en büyük sınavdır" dedi, bilim insanları, aşı üreticileri ve aşı çalışmalarının finansörlerini küresel bir aşılama planını hayata geçirmeye çağırdı.

Guterres, G-7 ve G-20 ülkelerinin bu süreçte kritik bir rol oynayabileceğini söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelindeki koronavirüs vakalarının sayısı 110 milyonu aşarken, Covid-19'dan en az 2,4 milyon kişi hayatını kaybetti.

Aşı üreticileri üretim kapasitelerini artırmanın yollarını ararken, birçok ülke dışlandığını söylüyor. Zengin ülkelerde bile aşı sıkıntısı yaşanıyor.

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