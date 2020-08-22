10 vak'adan 9'u halktan gizleniyor

“Sağlık Bakanı, her gün insanların gözüne baka baka yanıltıyor." diyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye’de günlük Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayısının 1.200 değil 12 binin üzerinde olduğunu söyledi.





Adıgüzel, "Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bile her 30 milletvekilinden biri hasta olmuş durumda. Bu kadar yaygın hastalık varken bu rakamları açıklamak devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor.” dedi.





"KORONA TEŞHİSİ KONULANLAR BİLE EVE GÖNDERİLİYOR"





Sağlık Bakanlığı’nı şeffaf olmamakla eleştiren ve Ordu’dan örnekler veren Adıgüzel, “Artık hastanelerde yer sorunu olduğu için pozitif vak'alar evine gönderiliyor. Bu şekilde evine gönderilen ve hiçbir sağlık sorunu olmayan genç bir kadın, dört gün sonra evinde fenalaşarak tekrar hastaneye gönderiliyor. Ordu Devlet Hastanesi’nin acilinde benim de dahil olduğum yoğun bakım yeri arama çalışmaları sonuç vermeden dün hastayı kaybettik.” dedi.





“SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİN 10'DE BİRİNİ PAYLAŞIYOR”





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yoğun bakım yatağı doluluk oranının yüzde 64,8 olduğuna dair açıklamasına mukabil Adıgüzel sahadaki gerçeklerin farklı olduğunu iddia etti.





CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 10 vak'adan 9'unun halktan saklandığını söyledi.





Adıgüzel, “Sağlık Bakanı, her gün insanların gözüne baka baka yanıltmaktadır. Türkiye tarihinde olmamış bir şekilde yalan yanlış bilgilerle insanlar yanıltılmaktadır. Sağlık Bakanı, Doğu Karadeniz’deki 10 gün için toplam pozitif vak'a sayısını 80 açıkladığı gün sadece Ordu’da yeni vak'a sayısı 160 idi. Bizim sahadan aldığımız veriler, her 5 bin nüfusa karşılık bir yeni vaka olduğu doğrultusundadır. Benim ilimde kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti il başkanları dahil hastalığa yakalanmış durumdadır.” diye konuştu.





“BAKAN KOCA GERÇEKLERLE YÜZLEŞSİN"





Adıgüzel, “Ben Sağlık Bakanı’nın sanal ortamlarda sanal rakamlar açıklamak yerine bizim gibi sahaya gelip gerçeklerle yüzleşmeye davet ediyorum. Onun bu şekilde tıpa tıp aynı açıklamaları her gün yapması bile insanların konsantrasyonunu bozmakta ve biraz önce bahsettiğim olaylara sebebiyet vermektedir.” dedi.