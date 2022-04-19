10 vekile ait 12 dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Meclis'te bulunan bazı vekillerin doknulmazlığının kaldırılması istemiyle yeni dosyaların TBMM Başkanlığına sunulduğu ifade edildi.
Söz konusu isimler arasında bir de AKP'li milletvekili yer alıyor.
Evrensel'de yer alan habere göre HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın dahil 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.
Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis Başkanlığına gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Anayasa Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.
Vekiller ve fezleke sayıları şöyle:
HDP Eş Genel Başkanı ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar hakkında 1 fezleke
HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz hakkında 1 fezleke
HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında 1 fezleke
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan hakkında 1 fezleke
HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında 2 fezleke
HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca hakkında 1 fezleke
HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit hakkında 1 fezleke
DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 2 fezleke
Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında 1 fezleke
AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız hakkında 1 fezleke