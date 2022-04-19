Samanyolu Haber /Politika / 10 vekile ait 12 dokunulmazlık dosyası TBMM'de /19 Nisan 2022 20:43

10 vekile ait 12 dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Meclis'e gönderilen dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı. Buna göre 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Meclis'te bulunan bazı vekillerin doknulmazlığının kaldırılması istemiyle yeni dosyaların TBMM Başkanlığına sunulduğu ifade edildi.

Söz konusu isimler arasında bir de AKP'li milletvekili yer alıyor.

Evrensel'de yer alan habere göre HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın dahil 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis Başkanlığına gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Anayasa Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.

Vekiller ve fezleke sayıları şöyle:

HDP Eş Genel Başkanı ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar hakkında 1 fezleke

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz hakkında 1 fezleke

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında 1 fezleke

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan hakkında 1 fezleke

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında 2 fezleke

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca hakkında 1 fezleke

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit hakkında 1 fezleke

DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 2 fezleke

Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında 1 fezleke

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız hakkında 1 fezleke
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