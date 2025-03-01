Samanyolu Haber /Gündem / 10. Yargı Paketi Meclis gündemine geliyor: Ceza infaz sisteminde yeni dönem /01 Mart 2025 09:46

10. Yargı Paketi Meclis gündemine geliyor: Ceza infaz sisteminde yeni dönem

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) önümüzdeki günlerde sunulması beklenen 10. Yargı Paketi, ceza infaz sistemine yönelik köklü değişiklikler getirecek. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 14 farklı kanunda düzenleme öngören 55 maddelik taslak, ilgili bakanlıkların görüşüne sunulmuş durumda. Paketin kısa süre içinde Meclis'te görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

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Gerçek Gündem'den Ünsal Ergel'in haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yakın bir zamanda iki parça halinde sunulması planlanan 10. Yargı Paketi ile ceza infaz sistemi üzerinde önemli değişiklikler yapılacak.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE YENİ DÜZENLEMELER

Taslağa göre, hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabilmeleri için ceza sürelerinin en az 1/5'ini cezaevinde geçirmeleri gerekecek. Bu düzenleme ile özellikle kısa süreli hapis cezalarında doğrudan serbest kalma uygulamasına son verilmesi hedefleniyor. Örneğin, 1 yıl hapis cezasına çarptırılan bir hükümlü, yeni düzenlemeyle en az 2,5 ay cezaevinde kalacak. 6 ay ceza alanlar ise en az 1 ay süreyle cezaevinde bulunmak zorunda olacak.

SUÇ TÜRLERİNE GÖRE CEZALAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Yargı paketinde, infaz sürelerine yönelik reformlar ve denetimli serbestlik süreçlerinde iyileştirmeler planlanıyor. Ayrıca mükerrer suç işleyenler için daha ağır yaptırımlar öngörülüyor. Özellikle kamuoyunda tepki çeken hırsızlık, cinsel saldırı ve organize suçlar gibi olaylarda cezaların artırılması ve infaz sürelerinin uzatılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, suçluların cezaevinde geçirecekleri sürelerin daha caydırıcı hale getirilmesi için yeni bir sistem oluşturulacak.

AF BEKLENTİSİ VAR MI?

Kamuoyunda af beklentileri yüksek olsa da, paketin mevcut haliyle genel bir af düzenlemesi içermediği belirtiliyor. Ancak infaz sürelerinde yapılacak değişikliklerin, bazı hükümlülerin cezaevinden erken tahliye edilmesine olanak tanıyabileceği konuşuluyor. Bu durumun, yasa teklifinin Meclis'teki görüşmelerinde netlik kazanması bekleniyor.

Son Karar Meclis'te

Önerilen değişikliklerin yasalaşması halinde ceza infaz sisteminde önemli bir dönüşüm yaşanacak. Ancak, düzenlemelerin henüz taslak aşamasında olması nedeniyle, nihai karar TBMM'de yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek. Yargı paketinin içeriği ve kapsamı hakkında daha net bilgilerin, önümüzdeki günlerde AK parti kurmaylarının açıklanmalarıyla ortaya çıkması bekleniyor.
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