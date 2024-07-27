Samanyolu Haber /Dünya / 10 yıl aradan sonra İtalya'dan Suriye adımı /27 Temmuz 2024 12:10

10 yıl aradan sonra İtalya'dan Suriye adımı

Roma, on yıl aranın ardından Şam'a büyükelçi göndermeye hazırlanıyor. İtalya'nın bu adımı, Avrupa Birliği'nde bölünmelere yol açabilecek diplomatik bir hamle olarak değerlendirildi.

SHABER3.COM

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ülkesinin 10 yıllık aranın ardından Suriye'ye yeniden büyükelçi göndermeyi planladığını söyledi.

Bakan Tajani, Meclis'te yaptığı konuşmada, İtalya'nın Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurma niyetinde olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Ortadoğu'daki diplomatik çabalarını engellemek istediklerini dile getiren Tajani, İtalya'nın 10 yıllık aranın ardından Suriye'ye tekrar büyükelçi göndermeyi planladığını belirtti.

İtalya'nın bu adımı, Avrupa Birliği'nde (AB) bölünmelere yol açabilecek diplomatik bir hamle olarak değerlendirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 10 yıl aradan sonra İtalya'dan Suriye adımı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:46:02