10 yıl aradan sonra İtalya'dan Suriye adımı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ülkesinin 10 yıllık aranın ardından Suriye'ye yeniden büyükelçi göndermeyi planladığını söyledi.



Bakan Tajani, Meclis'te yaptığı konuşmada, İtalya'nın Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurma niyetinde olduğunu ifade etti.



Rusya'nın Ortadoğu'daki diplomatik çabalarını engellemek istediklerini dile getiren Tajani, İtalya'nın 10 yıllık aranın ardından Suriye'ye tekrar büyükelçi göndermeyi planladığını belirtti.



İtalya'nın bu adımı, Avrupa Birliği'nde (AB) bölünmelere yol açabilecek diplomatik bir hamle olarak değerlendirildi.