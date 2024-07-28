Samanyolu Haber /Gündem / 10 yıldır böylesi görülmedi: Çanlar İstanbullular için çalıyor /28 Temmuz 2024 19:40

10 yıldır böylesi görülmedi: Çanlar İstanbullular için çalıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi. Sık sık kuraklık endişeleriyle gündeme gelen İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 59,49 olarak ölçüldü.

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Su miktarı; Alibey'de yüzde 28,08, Büyükçekmece'de yüzde 56,23, Darlık'ta yüzde 61,38, Elmalı'da yüzde 64,17, Istrancalar'da yüzde 39,67, Kazandere'de yüzde 30,85, Pabuçdere'de yüzde 41,33, Sazlıdere'de yüzde 53,98, Terkos'ta yüzde 72,82 ve Ömerli'de 65,11 oldu.
Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl şu ana kadar 319,97 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 654 milyon 82 bin metreküp olarak hesaplandı.

Bu yıl şu ana kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 359,68 kilogram oldu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 518,73 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul'da şehre verilen su miktarı dün itibarıyla 3 milyon 245 bin metreküp olurken bu suyun 1 milyon 188 bin metreküpü regülatörlerden, 2 milyon 57 bin metreküpü ise barajlardan alındı.
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