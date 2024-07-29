Samanyolu Haber /Gündem / 10 yıldır komadaydı! Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti /29 Temmuz 2024 11:00

10 yıldır komadaydı! Ünlü oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu beyin kanaması sonucu 10 yıldır komadaydı.

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76 yaşında hayatını kaybeden Kenan Işık, 2014 yılında spor sonrasında saunaya girmiş, fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti. Işık, 2014'ten bu yana komada bulunuyordu.

KENAN IŞIK KİMDİR?

1947 yılı Malatya doğumlu olan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü mezunuydu.

Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştu. Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştı.

Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazdı, Türk toplumunun hafızasına 'Kim Beş Yüz Bin İster?' yarışmasıyla kazındı.

Kenan Işık; Süper Baba, Tatlı Hayat ve Dadı gibi TV dizilerinde de yer aldı.
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