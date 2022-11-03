10 yıllık pasaportun bedelinde büyük artış

Yeniden değerleme oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her yıl kasım ayının başında ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte vergi, harç ve cezaların zam oranlarının hesaplandığı yeniden değerleme oranı da belirlendi. Buna göre; 2022 için yüzde 36,2 olarak uygulanan yeniden değerleme oranı, 2023 için yüzde 122,9 oldu.







AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bu oranı düşürmezse sürücü belgesi, pasaport ve yurt dışından cep telefonu getirenlerin ödeyeceği ücret şöyle olacak:





Sürücü belgeleri harcı: A sınıfı sürücü belgesi harcı 370 TL’den 825 TL’ye, B sınıf sürücü belgesi harcı bin 116,90 TL’den 2 bin 489,90 TL’ye yükselecek.





Pasaport ücretleri: 2022 yılında 309 TL olan 6 aylık pasaport ücreti 689 liraya çıkacak. 1 yıl sürelinin 452,30 TL olan ücreti bin 83,12 TL'ye, 2 yıl sürelinin 738,40 TL olan ücreti bin 646,11 TL'ye, 3 yıl sürelinin bin 49,00 TL olan ücreti 2 bin 338,53 TL'ye, 3 yıldan fazla sürelinin ücreti de bin 478,30 TL'den 3 bin 295,70 TL'ye çıkacak.





Yurt dışından cep telefonu getirenin ödeyeceği ücret: Bu oran sabit kalırsa yurt dışından yolcu beraberinde getirilecek bir telefon için ödenecek harç tutarı, 2 bin 732 TL'den 6 bin 913 TL'ye yükselecek.





Yeniden Değerleme Oranı nedir?

Yeniden değerleme oranı, TÜİK’in her yıl kasım ayının başında ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazete'de ilan ediyor ve Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanunu'nun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın bu oranı düşürme yetkisi bulunuyor.





Yeniden değerleme oranı, yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.