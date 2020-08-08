100 Almandan 91'i doğru bulmuyor

RTL medya grubu için Forsa araştırma şirketi tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 91'i, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine karşı tertip edilen protesto gösterilerine sempati duymuyor.





Ankete katılanların yüzde 9'u ise protestoculara hak verdiğini belirtti.







Yüzde 87'lik bir dilim ise protestolara katılanların, toplumda sadece küçük bir azınlığı temsil ettiği görüşünde.





DW Türkçe'nin haberine göre, anket kapsamında 6-7 Ağustos tarihlerinde bin 5 kişiyle görüşüldü.





KORONA YASAKLARINA KARŞI EYLEM





Almanya'nın bazı şehirlerinde hafta sonları düzenlenen eylemlerde, devletin sosyal hayatta Koronavirüs'e karşı aldığı tedbirler protesto ediliyor.





Berlin'de geçen hafta sonu binlerce protestocunun maske takmaması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaması sebebiyle güvenlik güçleri gösterinin belirlenen süreden önce bitirilmesini istemişti.





Berlin'deki olaylı eylemi düzenleyen "Querdenken 711" (Lateral Düşünme 711) adlı grup, bugün de Stuttgart kentinde bir yürüyüşe öncülük ediyor. Yüzlerce kişinin katıldığı bu gösteride de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler protesto ediliyor. Dortmund'da da yine aynı amaçla bir etkinlik düzenleniyor.