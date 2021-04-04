100 bin dozdan fazla Sputnik V aşısı Libya'ya ulaştı

Libya’ya Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V Koronavirüs aşısının 101 bin 250 dozluk ilk teslimatı yapıldı.





Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı uygulamaları devam ederken, Libya’ya ilk aşı teslimatı da yapıldı. Libya’nın başkenti Trablus’a, Rusya’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının 101 bin 250 dozluk teslimatı ulaştı.





Aşılar, Libya Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından Trablus’taki Mitiga Uluslararası Havaalanı teslim alındı. Aşıların ulaşmasının ardından açıklama yapan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, “İlk korona virüs aşısının sevkiyatını alabildik. Başka sevkiyatın gelmesini bekliyoruz. Libya halkını aşı sistemine kayıt olmaya davet ediyorum ve herkese sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Ülkede aşılama kampanyasının ne zaman başlayacağı belli olmazken Dibeybe, “Korona virüs aşıları ülkenin tüm vatandaşlarına ve sakinlerine sağlanması hükümet olarak en önemli önceliklerimizden biridir” ifadelerini kullandı.





Libya’da toplam vaka sayısı 162 bin 294’e, can kaybı sayısı ise 2 bin 737’ye yükseldi.