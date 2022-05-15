Samanyolu Haber /Gündem / 100 bin mahkûm için izin süresi uzayabilir /15 Mayıs 2022 12:40

100 bin mahkûm için izin süresi uzayabilir

AKP, 31 Mayıs’ta sona erecek olan izinlerin yeniden uzatılması taleplerini gündemine aldı.

SHABER3.COM

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP’nin Grup Yönetim Kurulunun son toplantısında, Covid-19 izinlerinin uzatılmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Grup Yönetim Kurulunun bazı üyeleri “2 yıldır dışarıda olanlar, yeni bir hayata başladı. İşe başladılar veya iş kurdular. Bunları yeniden cezaevine göndermek doğru olmaz. Cezaevleri zaten kapasitelerini aştı. İzinlerin uzatılması daha doğru olur” görüşünü dile getirdi.

Toplantıda, AKP’nin grup yöneticileri, kabinedeki ağırlıklı görüşün bu izinlere son verilmesi yönünde olduğunu, ancak konunun yeniden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşüleceği bilgisini verdi.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı ile temasa geçilecek. İzinlerin uzatılmasına karar verilirse, 31 Mayıs’a kadar adım atılacak. Salgın şartları sebebiyle 100 binden fazla hükümlü bu imkândan yararlanarak, kalan cezalarını dışarıda geçiriyordu. 
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