100 dolar altı için kimlik sorulmayacak

Evrensel'de yer alan habere göre döviz bürolarından yapılan döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunluluğu maddesinde düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre 100 dolar altındaki işlemlerde kimlik tespiti zorunlu olmayacak.





Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gazetede değişiklik "Tebliğin 20'nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “tüm işlemlerde” ibaresi “100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için” şeklinde değiştirilmiştir," şeklinde ifade edildi.





12 Ekim'de yapılan değişiklikle döviz bürolarından yapılan tüm döviz işlemlerine kimlik tespiti şartı getirilmişti. Döviz büroları düzenlemeye karşı eylem yapmıştı.