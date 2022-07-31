"100 işçiden 89’u işsizlik sigorta fonundan yararlanamıyor"

İşsizlik rakamlarının ciddi boyutlara ulaştığı günümüzde işsizlik fonu çalışanlar için geçici de olsa önemli bir destek unsuru olarak yer tutuyor.





Ancak çalışanların çoğunun söz konusu fondan yaralanamadığı ve bu oranın 100 işçiden 89’unu kapsadığı belirtildi.





Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, işsizlik sigorta fonundan ilk 6 ayda yapılan ödemelere dair değerlendirmede bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, işsizlik sigorta fonundan ilk 6 ayda yapılan ödemelere dair değerlendirmede bulundu.

Ağbaba, “işsizlik fonu işsizlerden çok işverene çalışan bir yapıya bürünmüş durumda. Ekonomik krizde dahi temel görevi işsizlere destek olmak olan fondan her 100 işçiden 89’u fondan yararlanamıyor. Yılın ilk 6 ayında fondan aslan payını yine işverenlerin aldığı görülüyor” dedi.“Resmi işsizlerin sadece yüzde 11’i fondan yararlanabildi” diyen Ağbaba, “İşsizlik sigorta fonundan geçmiş dönem ödemeleri süren işsizlerle birlikte Haziran ayında ödeme yapılan işsiz sayısı 430 bin olarak açıklandı. Türkiye’de dar tanımlı işsizliğin 3 milyon 785 bin, geniş tanımlı işsizliğin 8,4 milyona dayanmış olmasına rağmen işsizlik sigorta fonundan yararlana işçi sayısı sadece 430 bin oldu. Dar tanımlı 3 milyon 785 bin işsizin sadece yüzde 11’i Haziran ayı itibariyle işsizlik ödemelerinden yararlanabildi” bilgisini paylaştı.Ağbaba, “Bu yılın ilk 6 ayında fondan işsizler ödenen tutar 5,8 milyar TL olurken, işverenlere teşvik ve destek ödemeleri adı altında 11,4 milyar TL’ye yakın ödeme yapıldı. İşverenler yılın ilk 6 ayında işsizlerden iki kat daha fazla para aldı. Sadece Haziran ayında işsizlere 989 milyon TL işsizlik ödeneği yapılırken, işverenlere teşvik adı altında yapılan ödemelerin tutarı 1 milyar 816 Milyon TL’yi buldu” dedi.Veli Ağbaba, aktif iş gücü ödemeleri ve iş başı eğitim programları da dahil edildiğinde işverenlerin yılın ilk 6 ayında fondan aldıkları kaynağın 17,4 milyar TL’yi aştığını hatırlattı.