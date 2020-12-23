100 kilo eroinle yakalanan Büyükelçilik Basın Müşaviri Veysel Filiz bir de sahtekarlık yapmış

Bulgaristan’ın Hamzabeyli sınır kapısında 100 kilogram eroinle yakalandıktan sonra tutuklanan Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği eski Basın Müşaviri Veysel Filiz’in başkanı olmadığı dernek adına sahte kartvizit bastırdığı ortaya çıktı.





Belçika’da Hizmet Hareketi gönüllülerine gizli hesaplardan tehditler savuran ve bunları Türkiye Büyükelçiliği binasından yaptığı Belçika polisince tespit edilen Veysel Filiz, Belçika tarafından istenmeyen adam ilan edilmişti. Ankara’nın apar topar görevden alarak Brüksel’den Türkiye’ye çağırdığı Veysel Filiz, yandaş medyada Gülen hareketiyle mücadele ettiği yönünde gerçeklerle ilgisi olmayan beyanlar veriyordu. Filiz, havuz medyasında dini istismar eden ifadeleriyle dikkat çeken Veysel Filiz, Akit tv’de pankart açacak kadar ileri gitmişti.









İktidarın, 100 kilogram eroinle yakalanan bürokratının daha sonra tutuklanmasını kamuoyundan gizlemesine rağmen gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Veysel Filiz’in son illegal faaliyetini ise kısa adı DUYKON olan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu ifşa etti.





Tutuklanma haberinden sonra bazı medya organlarında Filiz için ‘Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı’ ifadesi kullanılmıştı. Yazılı bşr açıklama yapan DUYKON, kişisel ve örgütsel faaliyetlerinde şüphe edilen olumsuzluklar nedeniyle Veysel Filiz’in 25 Şubat 2020 tarihinde ihraç edildiği, gerek konfederasynda gerekse, bağlı yurt içi ve yurt dışı federasyonlarda herhangi bir görevi, yetkisi ve temsili bulunmadığı bildirildi.













DUYKON: SAHTE KARTVİZİT BASMIŞ





DUYKON’dan yapılan açıklama şöyle: “Hiç kimse Yozgat Adını resmi statüsü olmadan Sahte Kartvizit basarak, Sosyal Medya hesapları açarak kendi menfaati ve çıkarları için kılıf olarak kullanamaz kendi kendini başkan atayamaz. Resmi STK’ların başkan ve yönetimleri, tüzüğüne bağlı olarak yapılan genel kurullara bağlı seçimlerle oluşturulur. 2018 yılında onlarca Federasyon ve yüzlerce hemşeri derneğinin kabulü ile oluşan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu ve yönetim kadrosu yalnızca resmi seçimlerle belirlenmektedir. Herhangi bir resmiyeti, bulunduğu ülke tarafından onaylı karar defteri, yönetim kurulu tarafından onaylanmış, bağlı bulunduğu bir tüzüğü olmayan gayri resmi oluşumlar kurum ve kuruluşlarımızla ilişkili değildir.





Bu nedenle; son günlerde ulusal, yerel ve sosyal medyada ismi olumsuzluklarla anılan şahsın ve sözde kurumunun Konfederasyon, Vakıf, Federasyon, Dernek ve Temsilciliklerimiz ile hiçbir bağı ya da ilişkisi bulunmadığı gibi ‘’Avrupa Yozgatlılar Federasyonu’’ adında ne Avrupa’da ne de Türkiye’ de herhangi resmi bir kuruluş bulunmamaktadır. Sosyal Medya hesapları dışında bir yeri ve adresi bulunmayan sözde toplulukların kişisel çıkar ve menfaatler adına var olmaya çalıştıklarını bundan duyduğumuz kuşku ve rahatsızlığı daha önce de Şubat 2020 tarihinde de kamuoyu bildirisi ile duyurmuştuk.





Sonuç olarak Yozgat isminin, kişilerin şahsi olumsuzlukları ile ilişkilendirilmesi hem Yozgat şehrinin marka değerine, hem de Yozgatlı olmaktan her şartta gurur duyan Dünya genelinde yaşayan kıymetli Hemşehrilerimize derinden zarar vermektedir.”



