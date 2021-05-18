100 litre su için Rusya'ya her gün 350 bin TL ödenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı milyonlarca dolar ödeyerek Rusya'dan yangın söndürme uçağı kiralıyor. Türk Hava Kurumu'nun (THK) elindeki uçaklar 4 bin 900 litre su kapasiteli, ancak iki yıldır şartnameye "minimum 5 bin litre" şartı konuluyor. 100 litre bahane edilerek milyonlarca dolar çöpe atılıyor.







Tarım ve Orman Bakanlığı yaz döneminde muhtemel orman yangınlarıyla mücadele için beş amfibik uçak kiralamak üzere ilk ihaleyi 29 Ocak 2021’de düzenledi, ancak çok yüksek teklifler geldiği gerekçesiyle iptal etti.







9 Mart’ta ihale yenilendi, ancak aradan iki buçuk ay geçmesine rağmen sonuç açıklanmadı. Kamu İhale Kurumu’na bildirilmedi, hâlâ kamuoyundan saklanıyor. İhaleye dair sorular karşısında bakanlık sessiz.





İhalenin “Beriyev-200” tipi Rus uçaklarını getirecek firmaya verildiği ortaya çıktı. Söz konusu uçağı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya’da bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile incelemiş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de test etmişti.





İHALE FİZULİ MOLLAYEV’İN ŞİRKETİNE VERİLDİ





İhaleye dört firma ve ortaklık katıldı ancak anlaşılmaz şekilde en pahalı teklifi veren ihaleyi aldı. İhale Türk Hava Kurumu (THK) ile CMC iş ortaklığına verildi. Ortaklığın getireceği üç uçağa, 1 Haziran-31 Ekim arasındaki 153 gün için toplam 203 milyon TL ödeme yapılacak.





THK’nın sadece işletme ruhsatı ve uçakların bakımına destek olup küçük bir komisyon alacağı, asıl gelirin CMC Savunma Sanayi A.Ş. tarafından tahsil edileceği belirtiliyor. CMC Savunma, sektörce çok tanınan bir firma değil. Kamuya yansıyan tek isim Azeri kökenli Yönetim Kurulu Üyesi Fizuli Mollayev.





BEŞ UÇAK İÇİN İHALE YAPILDI, ÜÇ UÇAK KİRALANDI





THK’nın hazır uçaklarını kullanmamakta direnen bakanlık, üç yıldır orman yangınlarıyla havadan mücadelede planladığı kadar uçak bulamıyor. Geçen yıl, bakanlık dört uçak için ihaleye çıktı ancak iki uçak tedarik edebildi. Bu yıl da beş uçak için ihale yapıldı ancak sadece üç tane bulunabildi. Planlamada iki uçak konuşlandırılması öngörülen Çanakkale ve Muğla’da bu yıl da yangınlarla uçaksız mücadele edilecek.





UÇAK KİRASINDA ENFLASYON YÜZDE 26’YI BULDU





Geçen yıl aynı firmadan kiralanan “Beriyev 200” tipi aynı iki uçağa 120 gün için 84 milyon TL kira ödenmişti. Her bir uçağın günlük kiralama bedeli 350 bin lirayı aşıyordu.





Bu yıl ise kiralanan üç uçağa 153 gün için 203 milyon 107 bin lira ödenecek. Her bir uçak için kiralama maliyeti 67,7 milyon lira olacak. Yani günlük kira bedeli bir yılda 350 bin liradan 442 bin TL’ye çıktı. Fark yüzde 26’yı buldu.





Her bir uçak için yaklaşık maliyet 59,2 milyon TL olarak belirlenmişti.





THK KENDİ UÇAKLARIYLA KATILAMIYOR





Yaklaşık 30 yıl orman yangınlarıyla başarıyla mücadele eden THK, iki yıldır kendi uçaklarıyla ihalelere katılamıyor.





THK’nın elindeki uçaklar 4 bin 900 litre su kapasiteli, ancak iki yıldır şartnameye minimum 5 bin litre şartı konuluyor. 100 litre bahane edilerek yerli imkân çöpe atılıyor.





Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin uçakların hazır olmadığına ilişkin iddiaları, bizzat THK’nın başına kayyım olarak atanan AKP’li eski Bakan Cenap Aşçı tarafından tekzip edilmişti. THK’nın 5 uçağı 3 yıldır Etimesgut’taki hangardan çıkarılmıyor.





RAKİP FİRMA İHALEDEN SONRA YASAKLI LİSTESİNE SOKULDU





İhalenin güçlü adaylarından Nil Yapı, Dinç Grup ve Duru Havacılık İş Ortaklığı ihaleye katılmasında sakınca görülmediği hâlde ihaleden 27 gün sonra yasaklı listesine sokularak elendi.





Sözcü’nün haberine göre düşük teklif veren diğer iki firmanın da (Özden Katering ve Tunç Kurumsal Hizmetler) şartnameye uygun olmadığı belirtiliyor.