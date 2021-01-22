Samanyolu Haber /Ekonomi / 100 milyon dolar bağış için tek şartı var /22 Ocak 2021 10:14

100 milyon dolar bağış için tek şartı var

Dünyanın en zengin işadamı unvanını elinde bulunduran Elon Musk, 100 milyon dolar bağış için şartını açıkladı.

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Tesla ve SpaceX şirketlerinin genel müdürü Elon Musk. şahsi Twitter hesabında bir yarışma düzenleyeceğini ve en iyi karbon yakalama teknolojisine 100 milyon dolar (742 milyon TL) bağış yapacağını açıkladı.

Elon Musk önceki yıllarda bir yarışma düzenlemiş ve en iyi karbon yakalama teknolojisinde son 5’e kalan finalistlere 5’er milyon dolar bağış yapmıştı. Musk bu sefer finale kalan kişiye 100 milyon dolar bağış yapacağını duyurdu. 

Yarışması hakkında henüz ayrıntılı bilgi vermeyen Musk gelecek hafta daha açıklayıcı bir mesaj paylaşacağını belirtti.

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: “En iyi karbon yakalama teknolojisi sistemine 100 milyon dolar bağış yapacağım. Detaylar gelecek hafta.”

KARBON YAKALAMA TEKNOLOJİSİ

Fosil yakıtlarının kullanımı sonucunda karbondioksit (CO2) gazı oluşur. Gaz, güneş ışınlarının dünyaya girmesini engelleyerek ışınları uzaya geri yansıtır. Böylelikle ısı, atmosferin içinde hapsolarak küresel ısınmayı tetiklemiş olur.

Bir fabrika veya tesisten salınan atık karbondioksit, zararlı bileşenlerinin ayırt edilmesi amacıyla depolanmaya başlar. Son derece yüksek maliyetli bir iş olan bu depolama, aynı zamanda gelişmiş teknolojilere ihtiyaç duyar. 

Yaklaşık son 20 yıldır büyük şirketler bu konuda bir çözüm bulmaya çalışıyor, ancak hâlâ en yararlı ve uygun maliyetli bir teknoloji bulunamadı.
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