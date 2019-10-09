100 yıllık dev marka kepenk indirdi

102 yıllık ayakkabı devi İnci Deri'nin iflasını istemiş, daha önce borçlarını ödemekte zorluk çektiği için birçok çeki karşılıksız çıkmış ve şirket icralık olmuştu.







Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre Hotiç, Beta, Eser, Yeşil Kundura gibi ünlü ayakkabı firmalarının konkordato davaları sürerken, İnci Deri de hacizler ve iflas davalarıyla gündemde. Bir dönem, 80’e yakın mağazası bulunan İnci Deri’nin mağazalarının tamamına yakını kapandı.







Şirketten alacaklı bir firmanın haczi için gidilen şirketin Eyüp’teki merkez binasının kapalı olduğu belirlendi. Şirketin internet sitesine girildiğinde ise “Sizin için yenileniyoruz. Yarın görüşmek üzere” deniyor. Ancak, aynı mesajın günlerdir sitede duruyor.





Şirketin Eyüp’te bulunan Flatofiste’teki merkez binasına giden alacaklılar eli boş dönerken, faaliyetlerin Harbiye’deki bir otel odasından yürütüldüğü kaydediliyor.





Öte yandan, Servet Sorkuncuk’un 3 milyon liralık alacağını tahsil edememesi nedeniyle açtığı iflas davası da devam ediyor. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davanın bir sonraki duruşması kasım ayı ortasında.





Ayakkabı sektörünün önemli markalarından İnci Deri’nin temeli 1917’te atılmıştı.