101 Aksaçlı’ya destek çığ gibi

Farklı siyasi görüş ve çizgilerden gelen 101 siyasetçi, akademisyen, yazar ve sanatçının “Aksaçlılar sesleniyor” isimli video ile iktidara ve muhalefete yaptıkları demokrasi çağrısına 404 kişiden destek geldi.







Aralarında, Hikmet Çetin, Zeynep Altıok, Mehmet Tezkan, Fatma Bostan Ünsal, Semra Somersan, Mehmet Fatih Maçoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da olduğu yüzlerce siyasetçi, gazeteci, avukat, mühendis, öğretmen gibi farklı meslek gruplarından 404 kişi "404 Yurttaş" isimli platform üzerinden demokrasi için iktidar ve muhalefete seslendi.





"EN GENİŞ DEMOKRASİ PLATFORMUNU KURALIM"





101 Aksaçlı'nın çağrısına "İktidarın yurttaş seslerine ve gösterilerine kulak vermesini, muhalefetin en geniş demokrasi platformunu oluşturmak için harekete geçmesini istiyoruz." sözleriyle destek veren 404 Yurttaş'ın yayımladığı bildiri metni şöyle:





"Bizler 101 Aksaçlı’nın değerlendirme ve çağrılarına katılıyor ve diyoruz ki:





Yalnızlaşan, itibarsızlaşan, demokrasi ve hukuk devleti anlayışından uzaklaşan, özgürlüklerin kısıtlandığı, hak arayışlarının bastırıldığı, her gün onlarca kadın cinayetinin işlendiği, kadın haklarının sıfırlanmak istendiği, medyası tek sesli hale getirilmiş bir ülkede; cepheleşmenin, kin ve nefretin körüklendiği bir ortamda; yakınlarımızın, dostlarımızın ve her tür hak arayışının ve muhalif sesin suçlu muamelesi gördüğünü, polis şiddetine ve adaletsiz mahkumiyetlere maruz kaldığını izliyor, ülkemizi, halkımızı, kendimizi de tehdit altında görüyoruz.





ACİL VE GEREKLİ ADIM





Bu durumun değişebilmesi için, iktidarın yurttaş seslerine ve gösterilerine kulak vermesini; muhalefetin en geniş demokrasi platformunu oluşturmak için harekete geçmesini istiyoruz.





Bunun dünya ile, halkları ve yurttaşları ile barışık bir ülkenin tesisi için acil ve gerekli ilk adım olduğuna inanıyoruz."