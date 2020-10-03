101 Aksaçlı'ya Almanya'dan destek

Farklı siyasi çizgi ve geleneklerden gelip, 21 Temmuz’da yayımladıkları ortak metin ile Türkiye’nin içinde bulunduğu anti demokratik şartlar dolayısıyla bütün kesimleri demokrasi ittifakında buluşmaya çağıran 101 Aksaçlı'ya önümüzdeki günlerde Almanya’dan destek gelecek.







Bazı Alman sivil toplum örgütleri, 6 Ekim Salı günü Berlin’de düzenleyecekleri basın toplantısı ile “Akdeniz’de barış” talebini dillendirip, Türkiye’deki demokratlara destek çağrısında bulunacak.





Türk-Alman Kültür Forumu öncülüğünde düzenlenecek toplantıda çağrıda bulunacak sivil toplum örgütleri arasında PEN Almanya, Alman Yayıncılar Birliği, Alman Gazeteciler Sendikası gibi kuruluşlar var.





CEM ÖZDEMİR YÖNETECEK





Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) merkezinde yapılacak basın toplantısını Yeşiller Partisi eski eş başkanlarından Cem Özdemir yönetecek.





Fatih Akın, Orhan Pamuk, Aslı Erdoğan, Zülfü Livaneli, Oya Baydar, Günther Wallraff, Can Dündar ve Banu Güven’in de aralarında bulunduğu bazı isimler ise toplantıya online katılacak.





Toplantıda Türkiye'de yaşanan fikir özgürlüğü ve hak ihlalleri ile birlikte uzun süredir hapiste olan Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Ahmet Altan’ın durumuna işaret edilip, Akdeniz’de barış şartlarının sağlanması talep edilecek.