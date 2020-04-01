Samanyolu Haber /Dünya / 101 yaşında ve iyileşti /01 Nisan 2020 01:23

101 yaşında ve iyileşti

Hollanda’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 101 yaşındaki bir kadın hastanın tamamen iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

SHABER3.COM

İtalya'dan sonra Hollanda’da 101 yaşındaki bir kişinin daha ölümcül Koronavirüs tedavisinden sonra iyileşti. 

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 101 yaşındaki bir kadın hastanın tamamen iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

NL Times’ın aktardığına göre, kadının tedavi gördüğü hastanenin göğüs hastalıkları uzmanı, “Cesur bir kadın. Sosyal kurallara nasıl uyduğunu görmek çok güzel.” ifadelerini kullandı.

Uzman, hastanın iyileştiğine tüm doktorların çok sevindiğini belirterek, “Ne mutlu ki olumlu bir deneyimimiz var.” dedi.

HOLLANDA'DA 11 BİN 750 VAK'A!

30 Mart'ta Hollanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ülkede salgında 864 kişi hayatını kaybetti, vak'a sayısı ise 11 bin 750'ye ulaştı.

Geçen hafta İtalya'da “Bay P.” ismi verilen 101 yaşındaki Covid-19 hastası İtalyan da iyileşerek taburcu olmuştu. 

Bay P.'nin 1918-1920 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran İspanyol Gribi esnasında doğduğu belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 101 yaşında ve iyileşti Sonraki Haber >>

Vali Hanım sokağa indi!

Vali Hanım sokağa indi!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Bizim esas işimiz

Bizim esas işimiz

Nereden nereye…

Nereden nereye…

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık

Salgının ortasında işsiz kaldılar

Salgının ortasında işsiz kaldılar

'Evde kal diyorsunuz ama evde zeytin yok'

'Evde kal diyorsunuz ama evde zeytin yok'

#AhmetiSeviyorum

#AhmetiSeviyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:34:52