101 yaşında ve iyileşti

İtalya'dan sonra Hollanda’da 101 yaşındaki bir kişinin daha ölümcül Koronavirüs tedavisinden sonra iyileşti.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 101 yaşındaki bir kadın hastanın tamamen iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.





NL Times’ın aktardığına göre, kadının tedavi gördüğü hastanenin göğüs hastalıkları uzmanı, “Cesur bir kadın. Sosyal kurallara nasıl uyduğunu görmek çok güzel.” ifadelerini kullandı.





Uzman, hastanın iyileştiğine tüm doktorların çok sevindiğini belirterek, “Ne mutlu ki olumlu bir deneyimimiz var.” dedi.





HOLLANDA'DA 11 BİN 750 VAK'A!





30 Mart'ta Hollanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ülkede salgında 864 kişi hayatını kaybetti, vak'a sayısı ise 11 bin 750'ye ulaştı.





Geçen hafta İtalya'da “Bay P.” ismi verilen 101 yaşındaki Covid-19 hastası İtalyan da iyileşerek taburcu olmuştu.





Bay P.'nin 1918-1920 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran İspanyol Gribi esnasında doğduğu belirtiliyor.

