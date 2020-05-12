101 yeni vak'a gece kulübü ile bağlantılı

Salgında ikinci dalga endişesinin sürdüğü Güney Kore'de 101 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'ası, Seul şehrinde bulunan bir gece kulüpleriyle bağlantılı çıktı.
Yeni tip Koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanabileceğine dair uyarıların sürdüğü Güney Kore'de tedbirlerin hafiflemesiyle açılan gece kulüplerine giden 100'den fazla kişiye virüs bulaştı.
GECE KULÜPLERİ TEKRAR KAPATILDI
Gece kulübüne gidenler ve çevrelerindeki insanlar tek tek muayene ediliyor. 10 binden fazla insana test yapılması bekleniyor.
Güney Kore'de ikinci dalga tedbirleri çerçevesinde tüm gece kulüpleri kapatıldı.