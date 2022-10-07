Samanyolu Haber /Gündem / 103 amiral davasından yeni gelişme /07 Ekim 2022 10:47

103 amiral davasından yeni gelişme

Montrö Sözleşmesi'yle ilgili açıklama yapan 103 emekli amiralin yargılandığı davada savcı, 12 kişi için mahkumiyet kararı verilmesini talep etti.

SHABER3.COM

Montrö Sözleşmesi'yle ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçlamasıyla 103 emekli amiralin yargılandığı davanın üçüncü duruşması Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Avukat Hüseyin Ersöz'ün aktardığına göre savcı, sanıkların 91'i için beraat, 12'si için mahkumiyet kararı talep etti.

"Aynı WhatsApp grubunda yer alan kişiler arasında ayrım yapması hakkaniyete aykırı bir yaklaşım" diyen Ersöz, şöyle devam etti:

"İfade hürriyeti koruması altındaki bir açıklamadan, herkes hakkında beraat istenmeliydi."

NE OLMUŞTU?

Emekli amiraller, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" diye yanıt vermesi ve eski Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda başlayan tartışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 103 amiral davasından yeni gelişme Sonraki Haber >>

İran, Fransız ajanların videosunu yayınladı

İran, Fransız ajanların videosunu yayınladı

Erdoğan 'KKTC'yi tanıyın' demiş, önce kendileri tanısın

Erdoğan 'KKTC'yi tanıyın' demiş, önce kendileri tanısın

AKP’li maganda sokak röportajı veren gence saldırdı

AKP’li maganda sokak röportajı veren gence saldırdı

Kamu Spotu: Sansür yasası nedir? Nasıl uygulanır?

Kamu Spotu: Sansür yasası nedir? Nasıl uygulanır?

Canlı yayınında birbirine girdiler! Sunucu zor sakinleştirdi

Canlı yayınında birbirine girdiler! Sunucu zor sakinleştirdi

Özel hastanede skandal

Özel hastanede skandal

İran, protestoların simgesi olan şarkıyı besteleyen sanatçıyı tutukladı

İran, protestoların simgesi olan şarkıyı besteleyen sanatçıyı tutukladı

Almanya nasıl birleşti?

Almanya nasıl birleşti?

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: bizkazanacağız

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?

[Harun Tokak] Hâkim Bey! Bizden Ne İstiyorsunuz?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:23:19