103 amiral davasından yeni gelişme

NE OLMUŞTU?





Montrö Sözleşmesi'yle ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçlamasıyla 103 emekli amiralin yargılandığı davanın üçüncü duruşması Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.Avukat Hüseyin Ersöz'ün aktardığına göre savcı, sanıkların 91'i için beraat, 12'si için mahkumiyet kararı talep etti."Aynı WhatsApp grubunda yer alan kişiler arasında ayrım yapması hakkaniyete aykırı bir yaklaşım" diyen Ersöz, şöyle devam etti:"İfade hürriyeti koruması altındaki bir açıklamadan, herkes hakkında beraat istenmeliydi."Emekli amiraller, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" diye yanıt vermesi ve eski Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda başlayan tartışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı.