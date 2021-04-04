103 emekli amiral, son günlerde kamuoyunda tartışılan “Montrö”, “sarıklı-cübbeli amiral” ile Atatürk ilke ve devrimleri gibi konuları kapsayan bir açıklamaya imza attı.





Kamuoyuna yapılan 103 imzalı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





“Yüce Türk Milletine,





Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır.





Türk Boğazları, dünyanın en önemli suyollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye’nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye’ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşması’nı tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir. Montrö, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz’i barış denizi yapan sözleşmedir.





Montrö, Türkiye’nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Montrö, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi’nin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.





Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir ‘F...’ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.





Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir.





Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan’ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir. Ülkemizin her köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır ötesinde fedakârca görev yapan, Mavi Vatandaki hak ve menfaatlerimizin korunması için Atatürk’ün gösterdiği yolda canla başla çalışan cefakâr Türk Denizcilerimizin yanındayız.





04 Nisan 2021





Deniz Şehitlerimizi anarak Saygıyla duyururuz.”





KATILAN EMEKLİ AMİRALLER





1. E. Amiral Ergun MENGİ





2. E. Amiral Alaettin SEVİM





3. E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN





4. E. Amiral Işık BİREN





5. E. Amiral Ahmet ŞENOL





6. E. Amiral Hasan HOŞGİT





7. E. Amiral Vedat ERSİN





8. E. Amiral Metin AÇIMUZ





9. E. Amiral Atilla KEZEK





10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU





11.E.Amiral Önder ÇELEBİ





12.E.Amiral Metin POYRAZLAR





13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU





14.E.Amiral Engin BAYKAL





15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ





16.E.Amiral Atilla KIYAT





17.E.Amiral Vehbi ALPMAN





18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU





19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL





20.E.Amiral Serdar DÜLGER





21.E.Amiral Abdullah METE





22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ





23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR





24.E.Amiral Ersin GÜLER





25.E.Amiral Nadir KINAY





26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT





27.E Amiral İlker GÜVEN





28.E.Amiral Baha EREN





29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU





30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU





31.E.Amiral Hakan ERCAN





32.E.Amiral Mesut ÖZEL





33.E.Amiral Taner EZGÜ





34.E.Amiral İbrahim AKIN





35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI





36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU





37.E.Amiral Taner BALKIŞ





38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ





39.E.Amiral Hakan ERAYDIN





40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR





41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR





42.E.Amiral Yalçın ERTUNA





43.E.Amiral Türker ERTÜRK





44.E.Amiral Aydın CANEL





45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ





46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU





47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU





48.E.Amiral Ahmet AKSOY





49.E.Amiral Can ERENOĞLU





50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU





51.E.Amiral Abdullah AKGÜL





52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK





53.E.Amiral A.Serdar AKINSEL





53.E.Amiral İlker GÜVEN





54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ





55.E.Amiral Caner BENER





56.E.Amiral Nejat BERKSUN





57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ





58.E.Amiral Tayfun TANSAN





59.E.Amiral İskender YILDIRIM





60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL





61.E.Amiral Uğur YİĞİT





62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY





63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ





64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU





65.E.Amiral Murat BİLGEL





66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ





67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK





68.E.Amiral Tufan MİMİR





69.E.Amiral Turgut TUFAN





70.E.Amiral Turhan ÖZER





71.E.Amiral Alper TEZEREN





72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR





73.E.Amiral Ruhsar SÜMER





74.E.Amiral Cemal ÜREN





75.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS





76.E.Amiral Deniz CORA





77.E.Amiral Gürkan İNAN





78.E.Amiral Atilla TONGUÇ





79.E.Amiral Mustafa KARASABUN





80.E.Amiral Erol YÜKSEL





81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN





82.E.Amiral Bülent OLCAY





83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN





84.E.Amiral Turgay ERDAĞ





85.E.Amiral İsmail TAYLAN





86.E.Amiral Aydın GÜRÜL





87.E.Amiral Raif NALDEMİR





88.E.Amiral Numan ALANSAL





89.E.Amiral Tanzar DİNÇER





90.E.Amiral Erol ADAYENER





91.E.Amiral Haluk Sayın





92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU





93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN





94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL





95.E.Amiral Doğan DENİZMEN





96.E.Amiral Taner AKKAYA





97.E.Amiral Necati KURT





98.E.Amiral Tayfun URAZ





99.E.Amiral Engin HEPER





100.E. Amiral Hayati Bilgiç





101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN





102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN





103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL





CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: HADDİNİZİ BİLİN





İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere ilişkin, “Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin” dedi.





İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir ’bildiri’ yazmışlar. 5’inci kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı. Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin” ifadelerini kullandı.





“NE HAKLA PARMAK SALLIYORSUNUZ?”





Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Altun, “Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye’nin önünü kesemeyecek” açıklamasında bulundu.





SOYLU: “RÜTBENİZİ SİYASET MALZEMESİ YAPMAYAN…”





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli generallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin bir bildiri yayınlaması hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Soylu, “Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz” ifadelerini kullandı.





Bakan Soylu’nun Twitter paylaşımı şöyle:





“Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz… Ya diğerleri…”