104 emekli amirale Whatsapp incelemesi

Emekli 104 amiralin yayınladığı bildiri sonrası anayasal düzene karşı suç işlemek iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 amiral Ankara Emniyetinde tutuluyor.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 10 emekli amiralin emniyetteki işlemleri sürüyor. Amirallerin iki kişilik nezarethanelerde kaldığı ifade edildi.





Hürriyet’in haberine göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda el konulan bilgisayar, tablet, USB bellek, hard disk gibi dijital materyallere ilişkin inceleme Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılıyor. Emekli amirallerin telefonlarındaki dokümanlar, yazışmalar ve mesaj gruplarının da incelendiği kaydedildi. Emniyetin ilk incelemesinde, bildiriye imza atan 104 emekli amiralin muvazzaf askerlerle bir bağlantısının tespit edilemediği öne sürüldü.





Emekli amirallerin bildiriyi hazırlamadan önce bir araya gelip gelmediklerinin araştırıldı, bu kapsamda Bilgi Teknolojileri Kurumundan HTS kayıtlarının istendiği öğrenildi. Öte yandan ileri yaşta olmaları nedeniyle gözaltı kararı verilmeyen 4 emekli amiralin, 3 gün içerisinde emniyete gelerek ifade vermeleri bekleniyor.





SUÇ İŞLEMEDİK DEDİLER

Gözaltında bulunan 4 emekli amiralin avukatı olan Şule Nazlı Erol, “Müvekkillerimle yaptığım görüşmede, gözaltına gerekçe olarak gösterilen açıklamanın bir bildiri olmadığının altını ısrarla çizdiler. Kendileri bunun bir duyuru olduğunu belirtti. Aynı şekilde ‘Büyükelçiler tarafından da benzer bir açıklama yapıldı, biz neden gözaltına alındık’ diye soruyorlar. ‘Gözaltında olmamamız gerekirdi. Suç işlemedik’ dediler” açıklaması yaptı.