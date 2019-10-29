104 kişiyi denizden kurtardı, yanaşacak liman bulamıyor

Sivil toplum kuruluşları SOS Mediterranean ve Sınır Tanımayan Doktorlar, Avrupalı yetkililere göçmenleri karaya çıkarmak için güvenli bir liman göstermeleri çağrısında bulundu.







Ocean Viking 18 Ekim'de Libya'nın 90 kilometre açıklarında bir şişme bot üzerinde bulunan 104 kişiyi kurtarmıştı.







Gemide 2 hamile kadın, 41 çocuk var





Euronews'in haberine göre gemide iki hamile kadın ve 18 yaşın altında 41 çocuk olduğu açıklandı. Ocean Viking'de bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar proje kordinatörü Jay Berger göçmenlerin başlarına ne geleceğini bilemedikleri için giderek daha fazla endişelendiklerini belirtti.





Libyalı yetkililer Trablus Limanı'nı göçmenler için güvenli karaya çıkma noktası olarak belirlediklerini açıkladı fakat SOS Mediterranean bu açıklamayı reddetti.





İtalyan ve Maltalı yetkililer ise gemiden yapılan yanaşma taleplerini cevapsız bıraktı.