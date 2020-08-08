Samanyolu Haber /Ekonomi / 105 milyar dolar yalanı! /08 Ağustos 2020 09:18

105 milyar dolar yalanı!

"Bizi kimse durdurmaz. 105 milyar dolar döviz rezervimiz var." diyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Merkez Bankası (TCMB) verileri tekzip etti.

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Merkez Bankası'nın (TCMB) doları 7 TL'nin altında tutmak için kendisine emanet edilen dövizleri kamu bankalarına sattırdığı ortaya çıkmıştı. 

TCMB'nin verilerine göre brüt (mevduat karşılığı verilen emanet dövizler vd.) döviz rezervleri bir haftada 4 milyar 253 milyon dolar azaldı. 

31 Temmuz haftasında brüt döviz rezervi, 50 milyar 926 milyon dolardan 46 milyar 673 milyon dolara geriledi. 

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi. 

TCMB'nin net rezervi ise altın dahil -9,4 milyar dolar.
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