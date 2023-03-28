Samanyolu Haber /Politika / 11 anketin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları /28 Mart 2023 07:09

11 anketin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları

14 Mayıs 2023 seçimlerine haftalar kala kamuoyu araştırma firmaları son anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Son seçim anketlerinin ortalamasına göre hangi parti ne kadar oy alıyor?

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Yöneylem, MAK, ArtıBir, GENAR, Saros, ORC, Türkiye Raporu, AR-G, Aksoy, PİAR ve ALF’ten oluşan 11 firmanın açıkladığı sonuçlara göre partilerin oy oranı ortaya çıktı.

Euronews'ün hazırladığı verilere göre bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle:

AKP: Yüzde 32,8
CHP: Yüzde 27,6
HDP: Yüzde 10,7
İYİ Parti: Yüzde 10,5
MHP: Yüzde 6,5
Memleket Partisi: Yüzde 2,9
DEVA: Yüzde 1,6
Gelecek Partisi: Yüzde 1,6
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3
TİP: Yüzde 1,2
Zafer Partisi: Yüzde 1,1
Saadet Partisi: Yüzde 0,9

ÇALIŞMAYA KONU OLAN ANKETLERDE SONUÇLAR

Euronews'ün çalışmaya konu ettiği anketlerde sonuçlar şöyle oldu:

Yöneylem'in 18-20 Mart'ta yaptığı ve kararsızların dağıtılmadığı son anket sonucuna göre AKP yüzde 30,2 oy alıyor. CHP'nin oy oranı 24,2; HDP'nin yüzde 8,4 ve İYİ Parti'nin yüzde 8. MHP ise 5,9'da kalıyor.

Ankete göre Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi yüzde 3,1 o alıyor. Türkiye İşçi Partisi'nin oyu ise yüzde 2,8. Yeniden Refah Partisi de yüzde 1,4. Millet İttifakı'ndaki diğer partilerden yüzde 0,5'i geçen yok.

MAK'ın 8-15 Mart tarihlerindeki araştırmasına göre ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oyu yüzde 34,2; ana muhalefet partisi CHP ise yüzde 26'da kalıyor. İYİ Parti ise yüzde 13,6'ya kadar çıkmış durumda. HDP yüzde 9,3; MHP ise yüzde 6,3 oy alıyor.

MAK'ın son seçim anketine göre DEVA Partisi yüzde 2,1; Memleket Partisi ise yüzde 1 oy alıyor. Gelecek Partisi ile Zafer Partisi'nin oy oranları yüzde 1. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 1,4 alıyor. MAK'ın anketinde HÜDA-PAR ise yüzde 0,8 oy aldı.

Türkiye Raporu'nun 15 Mart'ta aboneleriyle paylaştığı anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oyu yüzde 35,4 CHP'nin oyu yüzde 27,4 İYİ Parti'nin 10,3 HDP'nin 10,1 Memleket Partisi'nin oyu ise yüde 5,6 oldu.

AR-G Araştırma'nın 14 Mart'ta açıkladığı sonuçlara göre AKP'nin oyu yüzde 31,4. CHP ise yüzde 27,6. Üçüncü sırada yüzde 12,9 ile İYİ Parti var. HDP yüzde 12,1; MHP ise yüzde 6,6 oy alıyor. Bunlardan başka yüzde ikiyi aşan parti görünmüyor.

Diğer partilerin oyları şöyle: DEVA yüzde 1,6; Saadet yüzde 1,3; Memleket Partisi yüzde 1,3; Zafer Partisi yüzde 1,1 ve Gelecek yüzde 0,9.

Aksoy'un 8 Mart'ta yaptığı ankette en fazla oyu alan parti yüzde 31 ile AKP oldu. CHP'nin oyu ise yüzde 28,4 çıktı. İYİ Parti yüzde 12 oy alırken HDP'nin oy oranı ise yüzde 10,3 oldu.

Aksoy'un son anketine göre MHP'nin oyu yüzde 7,2. DEVA ile Saadet Partisi'nin oyları yüzde 1,4 olarak ölçülürken Gelecek Partisi yüzde 0,9'da kaldı.

PİAR'ın 10 Mart'ta açıkladığı son ankette ise CHP en çok oyu alan parti oldu. CHP yüzde 32,3 oy alırken AKP yüzde 30,8'de kaldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle: HDP yüzde 11,6; İYİ Parti yüzde 8,3; MHP yüzde 7,1; Gelecek Partisi yüzde 3,7; DEVA yüzde 2,1 ve BTP yüzde 1,8.

ALF'nin 6-7 Mart tarihlerinde bin 770 kişinin katılımı ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yoluyla gerçekleştirdiği ankette de CHP ilk sırada yer alıyor.

Buna göre CHP az farkla AKP’nin önüne geçti. Kararsızlar dağıtılınca CHP yüzde 31,8 oy alırken AKP yüzde 31’de kaldı. HDP yüzde 11,3 oy alırken İYİ Parti yüzde 8,9 ve MHP yüzde 6,5 oy alıyor.

Ankete göre Ali Babacan liderliğindeki DEVA’nın oy oranı yüzde 1,5. Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi ise yüzde 1,3 oy alıyor. ALF’nin bu son seçim anketine göre Yeniden Refah Partisi yüzde 1,9; Zafer Partisi yüzde 1,6 ve Memleket Partisi yüzde 2,2 oy alıyor.

Aksoy Araştırma’nın 23-26 Şubat tarihlerinde yaptığı ankette ise AKP yüzde 32,1; CHP ise yüzde 27,3 oy aldı. Ankete göre İYİ Parti yüzde 13,6; HDP yüzde 12 ve MHP yüzde 6,8 oy aldı.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar tarafından 18-20 Mart tarihleri arasında yapılan ankette AKP'nin oyu yüzde 30'ün üzerinde görünüyor. CHP'nin oyu yüzde 24,2 olarak belirlenirken İYİ Parti'nin oyu yüzde 8, HDP'nin oy oranı ise yüzde 8,4. Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

MHP: Yüzde 5,9
Memleket: Yüzde 3,1
DEVA: Yüzde 0,4
Zafer Partisi: Yüzde 0,8
TİP: Yüzde 2,8


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