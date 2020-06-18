11 ay önce Ankara’da kaçırılan Yusuf Bilge Tunç nerede?

6 Ağustos 2019’da Ankara’da kaçırılan Sanayi Bakanlığı eski çalışanı KHK’lı Yusuf Bilge Tunç, olayın üzerinden 11 ay geçmesine rağmen halen ortaya çıkarılmadı. 3 çocuğu, eşi, anne ve babası yaşlı gözlerle Yusuf Bilge Tunç’un bulunmasını istiyor.







”VİCDAN SAHİPLERİNE SESLENİYORUM. TORUNLARIMIN BABASINI BULUN”





Yusuf Bilge Tunç’un babası torunların her gün babalarını sorduğunu belirterek, ‘‘Yusuf Bilge Tunç’un üç yaşındaki kızı akşam yatarken baba yine gelmedi, gel baba artık diyor.7 yaşındaki kızı ‘dede babamı çok özledim’ diyor.10 yaşındaki oğlu her gün defalarca babasını soruyor. Vicdan sahiplerine sesleniyorum. Bulun torunlarımın babasını.’’ diye devlete seslendi.





6 Ağustos 2019’da Ankara’da kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un arabası Ankara GIMAT’ta bulunmuştu. Ailesi hemen polisi çağırdı. Ancak polis “Arabayı bırakmış, kaçmıştır. Burada kameraları izleyin, gelir!” diyerek olayla ilgili soruşturma yapmamıştı.