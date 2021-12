Doktorlar, Türkiye'den arkasına bakmadan kaçıyor

TBMM Genel Kurulu’nda Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, genel bütçeden Sağlık Bakanlığı için ayrılan payın 100 TL’de 6 lira 60 kuruş olduğuna dikkat çekerek, ‘‘Bu bütçeyle önümüzdeki süreci yönetmememiz mümkün değil. Hekimlerin özverisiyle bu süreç geçiyor ama bıçak kemiğe dayanmış durumda. Hekimler artık tükenme eşiğini geçmiş durumda.’’ dedi.Yurtdışına gitmek için 2021 yılında günde 4 doktorun Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) müracaat ettiğini kaydeden Ali Şeker, ‘‘2012 yılında sadece 59 hekim yurtdışına gitmek için başvurmuşken 2021 yılında daha yıl bitmemişken 1270 hekim yurtdışına gitmek için başvuru yaptı. Yani günde 4 hekim yurtdışına gitmek için başvuru yapmış. Böylesi bir durumda sağlığımızı nasıl koruyacağız. Cerrahpaşa, Çapa ve Hacettepe Tıp Fakülteleri yıllık 1133 doktor mezun ediyor. Ama biz 1270 hekimi yurtdışına kaptırıyoruz. Yetişmiş hekimlerimizi yani Türkiye’nin nadir bulunan hekimlerini maalesef yurtdışına kaptırıyoruz. Bizim bu süreçte hekimlerimizi tutacak iyileştirmeleri yapmamız gerekiyor. Her yıl mezun ettiğimiz hekimlerin yüzde 10’undan fazlasını yurtdışına kaptırıyoruz. Hekimlerimize ve sağlık çalışanlarıyla ilgili iyileştirmeleri bir an önce yapmak zorundayız. Sağlıkta Şiddet ile ilgili yasal düzenlemelerin de bir an önce yapılması gerekiyor.’’ ifadelerini kullandı.Daha fazla hekim, sağlık çalışanı ve vatandaşın pandemi ya da sağlık sisteminde sorunlar nedeniyle kaybedilmemesi için sürdürülebilir bir sağlık politikası ve bu politikayı uygulayabilecek halk sağlığını önceleyen bir bütçeye ihtiyacın olduğunu söyleyen Şeker sözlerini şöyle sürdürdü:”116 milyar lira olan Sağlık Bakanlığı bütçesi Meclis’e geldiğinde dolar kuru 9,19’du. Yani 12 milyar 613 milyon dolar olan bütçe, komisyon aşamasında 9 milyar 600 milyon dolara düşmüştü bugün Genel Kurul aşamasında ise dolar kur 13.88 yani bütçe 8 milyar 357 milyon dolara düştü. 4 milyar 256 milyon dolar daha yıl başlamadan 116 milyar liranın yarısından fazlası 59 milyar lirası uçtu gitti. İlaç dolarla, tıbbı malzeme Euro ile, beton lirasıydı onu da kamu özel işbirliği ile onu da dolara çevirdiniz.Yeni sağlık personeli için bütçeye ihtiyaç vardı. Sağlıkçılarımızı yabancı ülkelere kaptırmamız gerekiyor. Ancak ne yazık ki 2022 yılı bütçeni kötü ekonomi yönetimi, belirsiz kur baskısı, yanlış politikalar nedeniyle konuşmak durumdayız bunu düzeltmek zorundayız. Sağlık Bakanlığı bütçesine baktığımızda yanlış ekonomi politikaları nedeniyle koruyucu halk sağlığı hizmetlerine bütçe kalmamıştır. Sağlık Bakanlığı bütçesi hızla şehir hastaneleri bütçesine dönüşmektedir.”