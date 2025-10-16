Samanyolu Haber /Gündem / 11 aylık bebeğiyle cezaevinde tutulan Özlem Düzenli tahliye edildi /16 Ekim 2025 16:00

11 aylık bebeğiyle cezaevinde tutulan Özlem Düzenli tahliye edildi

On bir aylık bebeğiyle birlikte beş aydır Edirne L Tipi Cezaevi’nde tutulan Özlem Düzenli tahliye edildi. Kararın ardından Özlem Düzenli, beş ay süren tutukluluğun ardından bir aylık bebeğiyle birlikte özgürlüğüne kavuştu. Cezaevi önünde eşinin çıkmasını bekleyen İbrahim Düzenli, destek olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Avukat Lale Demirkazan ise tahliye haberini, “Özlem Düzenli tahliyeeee” ifadesiyle duyurdu.

Afyon 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bank Asya’da 80 lira para yatırmak ve ByLock kullanmak iddiasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Özlem Düzenli, 10 Mayıs 2025’te tutuklanmıştı.

İbrahim Düzenli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “ByLock yoktur” raporuna rağmen, Afyon TEM Şubesi hakkında yaptığı şikâyetlerin ardından eşine dava açıldığını belirtmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Özlem Düzenli’ye Bank Asya’ya para yatırdığı ve ByLock kullandığı gerekçesiyle verilen cezayı “hakkaniyete uygun olmadığı” ve “yeterli inceleme yapılmadığı” gerekçeleriyle 9 Nisan 2025’te bozdu.
