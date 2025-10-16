11 aylık bebeğiyle cezaevinde tutulan Özlem Düzenli tahliye edildi

Avukat Lale Demirkazan ise tahliye haberini, “Özlem Düzenli tahliyeeee” ifadesiyle duyurdu.



Afyon 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bank Asya’da 80 lira para yatırmak ve ByLock kullanmak iddiasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Özlem Düzenli, 10 Mayıs 2025’te tutuklanmıştı.



İbrahim Düzenli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “ByLock yoktur” raporuna rağmen, Afyon TEM Şubesi hakkında yaptığı şikâyetlerin ardından eşine dava açıldığını belirtmişti.



Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Özlem Düzenli’ye Bank Asya’ya para yatırdığı ve ByLock kullandığı gerekçesiyle verilen cezayı “hakkaniyete uygun olmadığı” ve “yeterli inceleme yapılmadığı” gerekçeleriyle 9 Nisan 2025’te bozdu.