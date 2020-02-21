Samanyolu Haber /Gündem / 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı /21 Şubat 2020 10:07

11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbirin kaldırıldığını açıkladı.

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çişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20 Aralık 2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

*Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır.
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