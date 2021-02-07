11 bin kişi gözaltına alındı, Moskova'daki hapishanelerde yer kalmadı

Yiyecek, su ve banyoya erişemediğini söyleyen tutuklular, koğuşlarda ayakta durmak zorunda kaldıklarını anlatıyor. Protestoculardan bazıları avukatlarına ulaşmakta zorluk çektiklerini söylüyor. Rusya genelinde geçen ay iki hafta sonu Navalny yanlısı mitinglerde ve salı günü Moskova ve St. Petersburg'da 11 binden fazla protestocu gözaltına alındı.





Euronews'te yer alan habere göre mahkemeler tarafından çok sayıda insanın tutuklanmasından dolayı başkent Moskova'nın hapishaneleri hızla doldu.





Meduza haber kuruluşu cuma günü mahkeme verilerine dayanarak Moskova'da protestolarla bağlantılı kabahat suçlamalarıyla 972 kişiye hapis cezası verildiğini ve sayının artmasının muhtemel olduğunu belirtti. Moskova mahkemeleri bugüne kadar 23 Ocak ve 2 Şubat arasında açılan 4 bin 908 protesto ile ilgili kabahat davalarının yarısından azını yargıladı. Çoğu kabahat suçlaması beş ila 15 günlük hapis cezasıyla sonuçlandı.





Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'daki gözaltı merkezlerinin hızlı bir şekilde çalışabileceğinden daha fazla tutuklu ile dolduğunu kabul etti, ancak bu sorundan protestocuları sorumlu tuttu.





Peskov, "Bu durum kolluk kuvvetleri tarafından kışkırtılmadı; izinsiz mitinglere katılanlar tarafından kışkırtıldı, "dedi.





"Polis minibüslerinde gün boyu ayakta beklediler"





Mahkumlara ve tutuklulara yönelik muameleyi gözlemleyen Kamu Gözetleme Komisyonu üyesi Marina Litvinovich, Moskova'nın kabahat suçlarından hüküm giymiş ve birkaç günden fazla hapis cezasına çarptırılması gereken bu tür protestocu akınıyla başa çıkamayacağını söyledi.





Litvinovich AP'ye verdiği demeçte, "İlk kriz, tutuklularla dolu polis minibüsleri ve otobüslerinin kaygıyla Moskova çevresinde dolaşırken ve hapishaneler onları içeri almadığında meydana geldi. İnsanları nereye koyacaklarını bilmiyorlardı. Bazı insanlar polis karakollarına geri getirildi. Bazıları, hapishanelerin yakınındaki polis minibüslerinin içinde bütün gün ayakta bekledi. Bazıları şanslıydı ve yiyecek verilip tuvalete götürüldü. Bazılarının şansı yoktu ve bir şişeye tuvaletlerini yapmak zorunda kaldılar." diye konuştu.





Moskova dışındaki gözaltı merkezlerine taşındılar





Moskova'daki hapishaneler dolduğunda, yetkililer insanları başkentin dışındaki gözaltı merkezlerine taşıdı. Şehrin 65 kilometre güneyindeki Sakharovo'da polis otobüslerinin sırada beklediği bildirildi.





Litvinovich, Rusya'nın Tass haber ajansına verdiği demeçte, perşembe akşamı Sakharovo tesisine, yüzde 90'ının protestolar sırasında gözaltına alınan 800'den fazla kişinin taşındığını söyledi.





Sakharovo'da gözaltına alınan diğer protestocular, hücrelerine götürülmeden önce bütün gece polis otobüslerinde beklediğini anlattı.





Navalny'nin tutuklanması





Rusya’da, tutuklu Rus muhalifin serbest bırakılması için 23 ve 31 Ocak’ta on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi.





Rusya’da mahkeme aldığı kararda, adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, Navalny'nin en az 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.





44 yaşındaki Navalny, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.