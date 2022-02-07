Samanyolu Haber /Gündem / 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den Erdoğan’a 'geçmiş olsun' telefonu /07 Şubat 2022 16:59

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den Erdoğan’a 'geçmiş olsun' telefonu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu açtı. Erdoğan, sosyal medyadan Abdullah Gül'e teşekkür etti.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Covid-19 testi pozitif çıkan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Erdoğan, Gül’e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti” denildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı’nın tweetini alıntılayan Erdoğan, “Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum” dedi.
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