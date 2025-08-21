11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sonunda konuştu

“Bugün ise farklı inançlardan ve yaşam biçimlerinden insanlar, bu vahşeti günbegün canlı yayında izliyor. Bu zulüm tüm dünyayı zehirliyor. Ortak insanlık bilincimizi sarsıyor. Bu kadar yaygın bir vahşeti izlemeye devam ettikçe adalet ve hukuk inancımız daha da zedeleniyor.”









‘BU ACIYA KARŞI EYLEMSİZLİK SUÇ ORTAKLIĞIDIR’

Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Project Syndicate’ta kaleme aldığı makalede, Gazze’de yaşanan yıkımın sadece bölgesel değil küresel sonuçlar doğurduğunu söyledi. Gül, Batı’nın bu vahşet karşısındaki sessizliğinin insanlığın ortak adalet duygusunu ve hukukun üstünlüğüne olan inancı sarstığını vurguladı.“Gazze’de masum sivillere uygulanan zulüm neredeyse tarif edilemeyecek boyutlara ulaştı. Ancak İsrail, askeri operasyonunu iki katına çıkararak, bölgesel yayılmacı politikasında yeni bir aşamaya geçme kararı aldı. Bu durum, sadece Gazze’deki insani krizi değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliği de tehdit ediyor.”İsrail’in sivilleri, kadınları, çocukları ve gazetecileri hedef aldığını, Batı dünyasından ise buna karşı anlamlı bir tepki gelmediğini belirten Gül, bombardımanlar altında kalan halkın açlık ve susuzlukla mücadele ettiğini kaydetti.Albert Einstein’ın sözlerine atıfta bulunan Gül, “Dünya, kötülük yapanlar yüzünden değil, onları izleyip hiçbir şey yapmayanlar yüzünden yok olacak” cümlesini hatırlattı. Gül, İkinci Dünya Savaşı’nda işlenen soykırımın boyutlarının ancak sonradan anlaşıldığını ve Nurmberg’de açılan davaların bu yüzden önemli olduğunu ifade etti.Gül, ABD’yi koşulsuz İsrail desteği nedeniyle en sorumlu ülke olarak gösterdi. Ancak bu konuda yalnız olmadığını belirterek, bazı Avrupa ülkelerinin Filistin’i tanımasına rağmen silah satışlarına devam ettiğini ve Netanyahu’ya zımni onay verdiğini söyledi.“İsrail artık Holokost’tan doğmuş bir millet değil. Aksine, onlarca yıldır görülmemiş ölçekte yüz binlerce masum insana tarif edilemez acılar yaşatıyor. Bu savaş büyük ihtimalle İsrail için de yıkıcı sonuçlar doğuracak. İsrail tarihinin en aşırı sağcı hükümetinin başında olan Netanyahu, yargıyı ve demokrasiyi zayıflatırken, aynı zamanda antisemitizmi körüklüyor.”Abdullah Gül, Gazze’de gözler önünde devam eden soykırımın sadece Filistin halkını değil tüm insanlığı yaraladığını vurguladı.“Bu savaşın bedeli, yalnızca Gazze için değil, tüm insanlık ve küresel düzen için ödeniyor. Avrupa’nın savunduğunu iddia ettiği tüm değerler – demokrasi, hukuk devleti, insan hakları – tehdit altında. Gazze’deki savaşı sona erdirmek için Avrupa daha etkin bir rol oynamalı. Ancak o zaman kaybettiği güveni ve itibarını geri kazanabilir.”Gül, makalesini Albert Einstein’ın uyarısını yineleyerek sonlandırdı:“Bu kadar yaygın bir acıya karşı eylemsizlik, tarafsızlık değil suç ortaklığıdır. Bu savaşın bedeli, bizler ve gelecek nesiller için katlanılamaz bir hal alıyor. Demokrasiye, kurallara dayalı düzene ve insan merkezli bir uluslararası sisteme sahip çıkılmazsa, bedelini tüm dünya ödeyecek.”