Samanyolu Haber /Dünya / 11 Cumhuriyetçi senatör seçimlere itiraz edecek /03 Ocak 2021 16:31

11 Cumhuriyetçi senatör seçimlere itiraz edecek

ABD’de 11 Cumhuriyetçi senatör 6 Ocak’ta yapılacak oturumda başkanlık seçim sonucunun tescil edilmesine itiraz etmeye hazırlanıyor. Senatörler seçimde hile yapıldığı iddialarının incelenmesini talep ediyor.

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ABD’de 11 Cumhuriyetçi senatör 3 Kasım 2020 tarihinde yapılan başkanlık seçim sonuçlarının tescil edilmesine itiraz edeceğini açıkladı. Ted Cruz’un öncülük ettiği 11 senatör yayımladıkları ortak bildiride, 3 Kasım’daki seçimde bazı eyaletlerde hile yapıldığı suçlama ve iddialarını dile getirerek, kongrenin derhal bir komisyon belirlemesi ve 20 Ocak’tan önce 10 günlük hızlı bir süreçte bu suçlamaları araştırması gerektiğini savundu. Senatörler bu inceleme yapılmadığı sürece 6 Ocak’taki oturumda seçim sonucunun tescil edilmesine itiraz edeceklerini belirttiler.

6 Ocak'ta düzenlenecek oturumda ABD Kongresi, delegelerin oylarını sayacak ve sonuçları resmen tescil edecek.

Başkan Donald Trump 3 Kasım’daki seçimleri Demokrat Partili rakibi Joe Biden karşısında kaybetmişti. Ancak Trump bugüne dek yenilgiyi kabul etmedi. Seçimlerde hile yapıldığını savunan Trump ve avukatları şimdiye dek 50'den fazla şikâyeti mahkemeye taşıdı ancak bu itirazlar kabul görmedi.

ABD’nin yeni başkanı seçilen Joe Biden’ın zaferi, Aralık ortasında Seçiciler Kurulu tarafından resmen onaylanmıştı. Kurul, 3 Kasım seçimlerinde 538 delegeden 306’sının oyunu alan Biden'ı ABD’nin 46. Başkanı olarak tescil etmişti.
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