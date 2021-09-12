11 Eylül sırları: Yeni belgelere göre 'saldırılara Suudi desteği' iddiası güçlendi

4 Nisan 2016 tarihinde hazırlanan ve şu ana kadar gizli tutulan rapor o sıralarda ABD'de öğrenci olan ama Suudi istihbaratına çalıştığı düşünülen Ömer Beyumi'nin, New York ve Washington'da düşürülen yolcu uçaklarını kaçıran El Kaide militanlarının ikisi ile bağlantılarını gösterdi.







Euronews'te yer alan haberde kimliği gizli tutulan bir kaynakla 2009 ve 2015 yılında yapılan görüşmelere dayandırılarak Navaf el Hamzi ve Halid el Midhar'ın 2000 yılında Güney Kaliforniya'ya geldikten sonra Beyumi ile irtibat kurduğu vurgulandı.





Rapor yine daha önce de rapor edilen söz konusu iki kişinin Los Angeles'taki bir cami imamı olan Fahad el Tumayri ve Suudi konsolosluğu arasındaki bağlantı iddialarını destekledi.





Belgede kaynağa ait bir telefon numaralarının kayıtlarının, Hamzi ve Midhar'a Kaliforniya'da bulundukları süre içerisinde Beyoumi, Tumeyri ve kaynağının kendisinin yardımcı olduğunu gösterdiği belirtiliyor.





Kaynak ayrıca FBI'a Beyumi'nin öğrenci kimliğinin ötesinde Suudi konsolosluğunda "çok yüksek bir statüsü" olduğunu açıklamış. Raporda Beyumi'nin Hamzi ve Midha'ya ulaşım, seyahat, konaklama ve finansman gibi alanlarda destek olduğu vurgulanıyor.





Raporda ayrıca Beyumi ve Tumeyri'nin El Kaide'nin üst düzey isimlerinden olan ve 2011 yılında Yemen'de öldürülen ABD doğumlu Anwar al-Awlaki arasında görüşmeler ve telefon konuşmalarına yer veriliyor.





Hala büyük oranda karartılmış ifadeler bulunan belge Suudi hükümeti ile saldırganlar arasında doğrudan bir bağlantı olduğu sonucuna ulaşmıyor.





Rapor Suudi Arabistan'ı dava eden kurban yakınlarının ABD Başkanı Joe Biden'a uyguladıkları baskı sonrasında yayınladı. Aileler önümüzdeki 6 ay içerisinde açıklanacak belgelerde daha fazla delile ulaşılmasını ümit ediyor.





Daha önceki 3 başkan saldırılarla ilgili gizli belgeleri Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ilişkileri bozabileceği endişesiyle açıklamayı reddetmişti.