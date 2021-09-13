Samanyolu Haber /Gündem / 11 Eylül'ün gizli belgeleri açıklanmaya başladı /13 Eylül 2021 13:48

11 Eylül'ün gizli belgeleri açıklanmaya başladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatının ardından FBI, 11 Eylül soruşturmasıyla ilgili daha önce gizli tutulan belgeleri açıklamaya başladı.

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 Yayımlanan ilk belgede teröristler ile Ömer el Bayumi isimli bir Suudi Arabistan vatandaşının bağlantıları ortaya konurken, Bayumi'nin uçak kaçıran 2 teröriste lojistik destek sağladığı belirtildi. FBI kayıtlarında "Bayumi'nin Navaf el Hazmi ve Halid el Midhar'a tercümanlık, seyahat, konaklama ve finansman konusunda destek sağladığı" ifade edildi. Kuruma konuşan bir kaynağın ifadelerine dayanan belgelerde kaynaklar, Bayumi'nin Los Angeles'taki Suudi Arabistan konsolosluğunda üst düzey bir görevi olduğunu iddia ediyor. Ayrıca FBI'a konuşan diğer kaynaklar, Los Angeles'taki King Fahad Camisi'nin imamı Fahad el Thumairy ile bu iki hava saldırganı arasında da bağlantılar olduğunu savundu. AP'nin haberine göre Bayumi de Thumairy de 11 Eylül saldırılarından haftalar önce ABD'yi terk etti.

Yayımlanan belgeler Riyad'ın 11 Eylül'ü yapan teröristlerle bağlantılı olduğunu açık şekilde kanıtlamadı ancak bu ülke üzerindeki şüpheleri artırdı. El Kaide lideri Usame bin Ladin'in ve 11 Eylül saldırganlarından 15'inin Suudi Arabistan vatandaşı olması nedeniyle saldırılarda Riyad'ın rolü olduğu iddiası uzun süredir tartışılıyordu. Saldırıda yakınlarını kaybedenler de Suudi Arabistan'ın 11 Eylül saldırısını önceden bildiğini ancak ABD'yi uyarmadığını savunuyor. Washington yönetimi, önümüzdeki 6 boyunca daha önce kamuoyuyla paylaşılmamış belgeleri yayımlamaya devam edecek.
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